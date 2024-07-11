НБУ змінив граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій

Нацбанк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортно-імпортних операцій. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що скасував регулятор

По-перше, НБУ скасовує граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання та обладнання, що імпортуються виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель. Ці зміни стосуються й імпорту відповідних товарів та обладнання з метою створення та/або розширення виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення в межах виконання таких контрактів із державними замовниками.

Передбачено, що виконавці державних контрактів мають бути включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).

Національний банк очікує, що відповідні зміни створять умови для посилення стійкості сектору національної безпеки та оборони України.

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По-друге, враховуючи консультації з представниками підприємств аграрного сектору та профільними міністерствами, НБУ збільшує з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції, здійснених з 12 липня 2024 року.

Йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (соняшник), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова) та 2306 (макуха).

Збільшення граничних строків розрахунків дасть змогу підтримати вітчизняних експортерів агропродукції, ураховуючи наявні логістичні виклики. Крім того, це розширить їхні можливості з освоєння нових ринків збуту, зокрема Азії та Африки, яких потребує Україна в умовах війни.

Водночас граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремих видів аграрної продукції залишатимуться на 60 днів меншими, ніж для всіх інших товарів вітчизняного експорту (180 днів). Це і надалі сприятиме поліпшенню дисципліни своєчасного повернення валютної виручки в Україну в агросекторі.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких товарів агровиробництва становитимуть:

120 календарних днів — для операцій, що здійснюються з 12 липня 2024 року;

90 календарних днів — для операцій, здійснених з 11 листопада 2023 року до 11 липня 2024 року включно.