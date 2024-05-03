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3 травня 2024, 20:00

Держборг зріс до 6 трлн, Україна вийшла на довоєнний рівень експорту: головне за тиждень

Україна у квітні побила рекорд: вийшла на довоєнний рівень експорту

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Джерело: Мінфін
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