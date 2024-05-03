Держборг зріс до 6 трлн, Україна вийшла на довоєнний рівень експорту: головне за тиждень

Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. У квітні країна побили новий рекорд експорту товарів з України — 13,1 млн тонн українських вантажів. У грошовому вимірі — на $3,3 млрд. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни. До прикладу, у березні експорт становив 11,8 млн тонн, у січні — 12 млн тонн.

Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень

У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн.

Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку — Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».

НБУ прогнозує зниження безробіття та ріст зарплат

Нацбанк прогнозує, що рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10−12% у 2025−2026 роках, а реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі.

Кабмін змінив умови програми «Доступні кредити 5−7−9%»

Кабмін вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, який визначає параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%».

Кабмін зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів

Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів.

ФРС зберегла ставку на рівні 5,25−5,5% річних

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функцію центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 30 квітня — 1 травня залишила облікову ставку на рівні 5,25−5,5% річних.