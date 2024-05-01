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1 травня 2024, 14:32

Україна у квітні побила рекорд: Вийшла на довоєнний рівень експорту

Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. У квітні країна побили новий рекорд експорту товарів з України — 13,1 млн тонн українських вантажів. У грошовому вимірі — на $3,3 млрд. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни. До прикладу, у березні експорт становив 11,8 млн тонн, у січні — 12 млн тонн. Про це в фейсбуці написала міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна вийшла на довоєнний рівень експорту.
Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

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Важливі аспекти

13,1 млн тонн українських вантажів — цифра вища, ніж рівень довоєнного лютого 2022 року. Тоді Україна експортувала 12,8 млн тонн.

«Логістика залишається ключем для українського експорту. У серпні Україна запустила альтернативний морський коридор. Нині цим шляхом вивозиться зерно, метал та інші товари. Насамперед велика заслуга у запуску коридору належить нашим Збройним силам, які повертають безпеку у Чорне Море. Саме робота українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону», — заявила Свириденко.

Ще одним важливим рішення для збільшення обсягів експорту, за її словами, стало запровадження унікального механізму страхування суден від воєнних ризиків. Торік Україні разом із британським урядом та пулом 14 страхових компаній вдалося створити механізм UNITY для суден, які користуються українським морським коридором. Спершу він діяв лише на агропродукцію, але ми розширили його на всі невоєнні вантажі.

«Звісно, додало до зростання і розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією. І покращенням умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів. Дякую всім, хто доклався до цієї роботи. Впевнена, завдяки усім цим інструментам ми зможемо вийти на ще вищі показники», — підсумувала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 травня 2024, 15:39
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Поздравляю… 3,3… Импорт напомнить…
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