Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку — Кемерон

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 травня 2024, 10:05

Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку — Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно». Про це він заявив в інтерв'ю Reuters під час візиту до Києва.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».
Фото: facebook.com/DavidCameronOfficial

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання. Частина цього (обладнання) дійсно прибуває в Україну сьогодні, поки я тут», — сказав він у четвер, 2 травня.

Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях в росії, і що Київ сам вирішує, чи робити це.

«Україна має це право. Подібно до того, як росія завдає ударів по Україні», — сказав британський міністр.

Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва в якості міністра закордонних справ.

Він привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на майже $61 млрд для України.

«Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні», — сказав Кемерон, який з 2010 по 2016 роки очолював Британію (був прем'єр-міністром).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
3 травня 2024, 10:07
#
Зелені кліщі будуть висмоктувати це роками…
+
0
neverice
neverice
3 травня 2024, 10:25
#
$3.74 млрд щороку, Storm Shadow має дальність 560 км, а коштує $2 млн. Можна бити по території росії…
+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
3 травня 2024, 11:04
#
А смысл? выйды розбийнык все равно в карман заберет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Геннадий -, Bely, Гой Иванович под солями и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами