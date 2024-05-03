Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку — Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно». Про це він заявив в інтерв'ю Reuters під час візиту до Києва.

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання. Частина цього (обладнання) дійсно прибуває в Україну сьогодні, поки я тут», — сказав він у четвер, 2 травня.

Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях в росії, і що Київ сам вирішує, чи робити це.

«Україна має це право. Подібно до того, як росія завдає ударів по Україні», — сказав британський міністр.

Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва в якості міністра закордонних справ.

Він привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на майже $61 млрд для України.

«Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні», — сказав Кемерон, який з 2010 по 2016 роки очолював Британію (був прем'єр-міністром).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.