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29 квітня 2024, 13:12

Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень

У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн.

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Як змінився держборг

Станом на 31 березня державний та гарантований державою борг України становив 5,92 трлн грн або $151,05 млрд. Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг — 4,24 трлн грн (71,56% загальної суми), або $108,09 млрд.

Так, державний борг України становив 5,61 трлн грн (94,74%), або $143,1 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 3,99 трлн грн (67,43%), або $101,85 млрд. Державний внутрішній борг становив 1,61 трлн грн (27,31%), або $41,25 млрд.

Гарантований державою борг України становив 311,7 млрд грн (5,26%), або $7,95 млрд.

Причина зростання

Різке зростання державного боргу відбулося внаслідок $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
LSD75
LSD75
29 квітня 2024, 13:19
#
Сливайте воду!!!
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0
uiux
uiux
29 квітня 2024, 14:01
#
Наверное орки отдавать будут
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