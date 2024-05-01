Кабмін змінив умови програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Кабмін вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, який визначає параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

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Що змінилося в програмі

Знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень.

Ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн. Відповідне рішення було затверджено на засіданні Уряду 30 квітня 2024 року.

Крім того, Уряд змінив ліміт кредитування галузі тваринництва, збільшивши його до 150 млн грн.

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"Держава має обмежений ресурс дешевих грошей для підтримки бізнесу. І ми прагнемо застосувати його максимально ефективно. В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно Уряд модернізує програму «5−7−9%» таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування. Залучення інвестицій у реальний сектор є одним з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні», — наголосила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Водночас Уряд змінив параметри програми, які впливають на прибуток банків. Було обмежено розмір маржі банків, які працюють з позичальниками за програмою «Доступні кредити 5−7−9%. Це дозволить вивільнити 3 млрд грн і направити ці кошти безпосередньо на кредитування бізнесу.

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«Уряд має збалансувати прибуток банків до ринкового рівня та перенаправити фінансовий ресурс, який вивільнився, на розширення програми «Доступні кредити 5−7−9%», тобто на кредитування бізнесу, що розширює своє виробництво», — резюмувала Бігун.

Нагадаємо

Через великий розмір програми «5−7−9%» у держави не вистачає коштів на покриття всіх пільгових процентів, тому Фонд розвитку підприємництва (ФРП) на початок 2024 року заборгував банкам 7 млрд грн.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк та уряд працює над розв'язання цієї проблеми. Банкіри розповіли, що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%».

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