Мобільні котельні могли би допомогти жителям невеликих населенних пунктів, які мають проблеми з опаленням через обстріли рашистів. Таку можливість озвучив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок .LIVE, коментуючи ситуацію в Українці Київськой області, яка після зупинки Трипільської ТЕС втратила централізоване джерело теплопостачання.

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Нагорняк вважає, що невеликі міста можна забезпечити альтернативним теплопостачанням оперативніше, ніж великі обласні центри. Водночас мобільні котельні не обов'язково мають замінити всю потужність ТЕС: їх можна використовувати для обігріву окремих житлових кварталів та об'єктів соціальної інфраструктури.

Скільки будинків може обігріти одна мобільна котельня

Потужність таких установок залежить від моделі. За оцінкою виконавчого директора асоціації «Енергоефективні міста України» Святослава Павлюка, наведеною виданням «Українська енергетика», контейнерна котельня на 1,5 МВт може забезпечити теплом приблизно 4−5 багатоповерхових будинків.

Експерт наводив середнє споживання одного багатоквартирного будинку на рівні 400−700 кВт. Якщо теплопостачання повністю відсутнє, котельня може обігріти більше будинків, але за умови нижчої температури в приміщеннях.

Є й приклад установки більшої потужності. У червні 2026 року ПРООН за фінансової підтримки Японії та у співпраці з Мінрозвитку передала одній із прифронтових громад блочно-модульну котельню на 4 МВт. За інформацією міністерства, вона здатна забезпечити опалення понад 1600 домогосподарств, двох закладів освіти та одного медичного закладу.

Отже, навіть одна потужна установка може обігрівати значну кількість житла. Проте її реальна продуктивність залежить від стану тепломереж, характеристик будинків і можливості підключити котельню до відповідного сегмента системи опалення.

На якому паливі працюють мобільні котельні

Більшість установок, які передавали українським громадам у межах гуманітарних програм, працюють на природному газі. Частина моделей має можливість переходити на дизельне пальне, якщо газопостачання припиняється.

Наприклад, мобільні котельні, які Український Червоний Хрест і система компаній Coca-Cola передавали громадам, працюють на газі, але можуть оперативно перемикатися на дизель. У 2024 році йшлося про установки потужністю від 200 кВт до 1 МВт.

Важлива особливість таких систем — їхня мобільність. Котельні розміщують у контейнерах або на спеціальних платформах, перевозять транспортом і підключають до теплових мереж у місцях, де виникла потреба в додатковому джерелі тепла.

Однак сама наявність котельні не вирішує всіх проблем. Для її роботи потрібні паливо, підготовлена ділянка, можливість підключення до тепломереж і допоміжне обладнання. Тому громадам необхідно заздалегідь визначити місця встановлення та підготувати схеми підключення.

Україна вже отримувала сотні мобільних котелень

Міжнародні партнери передавали таке обладнання українським громадам упродовж кількох років.

Зокрема, у 2023−2024 роках Український Червоний Хрест спільно із системою компаній Coca-Cola організував передачу 105 мобільних котелень. Їхня сумарна потужність, за даними організацій, становила близько 61 МВт. Обладнання могло забезпечити теплом до 600 тис. кв. м приміщень.

У межах наступного етапу проєкту кількість переданих установок зросла до 110. За даними Українського Червоного Хреста, їх отримали 46 навчальних закладів, 33 медичні установи, 29 житлових будинків і два об'єкти критичної інфраструктури.

Є й приклади інших донорських програм. У серпні 2024 року Данія та Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) передали Миколаєву шість мобільних котелень, які мали використовувати як резервні джерела тепла для соціально важливих об'єктів. Подібні установки місто отримувало і в 2023 році.

У Конотопі чотири мобільні котельні, передані в межах проєкту Coca-Cola та Українського Червоного Хреста, забезпечили теплом близько тисячі мешканців і два навчальні заклади. Одна з установок обслуговує два п'ятиповерхові будинки, інша — кілька малоповерхових будинків.

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Чи можуть донори надати котельні Українці

Міжнародні програми підтримки мобільного теплопостачання продовжують діяти. Зокрема, Центральна агенція управління проєктами Литви (CPVA) повідомляла про плани передати мобільні котельні громадам Сумської, Чернігівської та Київської областей. Їх призначення — тимчасово забезпечувати теплом населені пункти в разі пошкодження централізованої інфраструктури.

За оприлюдненою інформацією, у Сумській області закупівельні процедури завершили та підписали контракт, у Чернігівській області очікували його підписання, а для Київщини закупівля ще тривала. Водночас у повідомленні не уточнювалося, які саме громади отримають обладнання.

Таким чином, мобільні котельні вже використовуються в Україні не лише для обігріву лікарень і шкіл, а й для забезпечення теплом житлових будинків. Для Українки та інших невеликих міст це може бути одним із варіантів створення резервної системи опалення.

Проте масштаб такого рішення залежатиме від необхідної теплової потужності. Одна установка на 1,5 МВт може обігріти кілька багатоповерхівок, а для забезпечення цілого міста знадобиться комплекс котелень і підготовлена система їх підключення. Тому мобільні установки варто розглядати як можливість сформувати розподілене теплопостачання, а не як пряму заміну великої теплоелектростанції.

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