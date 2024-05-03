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3 травня 2024, 15:16

НБУ прогнозує зниження безробіття та ріст зарплат

Нацбанк прогнозує, що рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10−12% у 2025−2026 роках, а реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Нацбанк прогнозує, що рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10−12% у 2025−2026 роках, а реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі.

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Безробіття

Рівень безробіття все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, а відтак — посилення невідповідності потреб працедавців і навичок працівників.

За оцінками НБУ, робоча сила у віці 15−70 років у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів.

Значну роль (близько 40% від скорочення робочої сили у 2023 році порівняно з 2021 роком) мали демографічні втрати та окупація, а також перехід до економічно неактивного населення.

Скорочення участі в робочій силі було широкомасштабним за всіма регіонами в Україні, найвідчутніше — у регіонах з активними бойовими діями.

Ріст зарплат

Через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи.

Подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств.

Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної заробітної плати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SZlats
SZlats
3 травня 2024, 15:39
#
Очередная лапша от НБУ по факту все это бала бла бла
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