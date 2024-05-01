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1 травня 2024, 21:49

ФРС зберегла ставку на рівні 5,25-5,5% річних

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функцію центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 30 квітня — 1 травня залишила облікову ставку на рівні 5,25−5,5% річних. Про це йдеться у пресрелізі регулятора. На такому рівні ФРС утримує ставку із липня 2023 року.

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функцію центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 30 квітня — 1 травня залишила облікову ставку на рівні 5,25−5,5% річних.

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Очікування ринку

Збереження ставки на колишньому рівні на засіданні ФРС було очікуваним. На 1 травня ринок оцінював ймовірність такого сценарію в 97,5%, свідчать дані інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку.

Імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів, до 5−5,25%, трейдери оцінювали лише 2,5%. Опитані Reuters економісти прогнозували, що на засіданні у квітні ставка ФРС залишиться у діапазоні 5,25−5,5%.

У повідомленні за підсумками засідання ФРС зазначила, що не бачить доцільності у тому, щоб скорочувати цільовий діапазон доти, доки не буде більшої впевненості у тому, що інфляція стійко наближається до 2%.

Водночас у пресрелізі з'явилася нова фраза, в якій наголошується, що «в останні місяці не спостерігалося подальшого прогресу в досягненні поставленої комітетом мети з інфляції».

«Починаючи з червня, комітет уповільнить темпи скорочення своїх запасів цінних паперів, знизивши щомісячний ліміт погашення казначейських цінних паперів з $60 млрд до $25 млрд», — також наголошується в документі.

Загалом ФРС, як і раніше, має намір відслідковувати вплив інформації, що надходить на економічні перспективи, і відповідним чином скоригує свою ДКП, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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