Кабмін зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів

Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку , розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні від 26 квітня 2024 р. № 370-р .

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Що відомо

Згідно з документом, дивіденди будуть спрямовані на:

80% чистого прибутку в розмірі 30,2 млрд гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

5% чистого прибутку в розмірі 1,9 млрд гривень — до резервного фонду;

15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

Таким чином, сума дивідендів Приватбанку стане рекордною. Банк заплатив за 2021 рік до держбюджету 28 млрд гривень, за 2022 рік — 19 млрд гривень.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», чистий прибуток державного Приватбанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень, що на 25% більше, ніж у 2022 році.

12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів.