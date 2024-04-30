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30 квітня 2024, 14:27

Кабмін зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів

Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні від 26 квітня 2024 р. № 370-р.

Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з документом, дивіденди будуть спрямовані на:

  • 80% чистого прибутку в розмірі 30,2 млрд гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 1,9 млрд гривень — до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

Таким чином, сума дивідендів Приватбанку стане рекордною. Банк заплатив за 2021 рік до держбюджету 28 млрд гривень, за 2022 рік — 19 млрд гривень.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», чистий прибуток державного Приватбанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень, що на 25% більше, ніж у 2022 році.

12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 14:40
#
Какая интересная фраза —
…15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років…

Интересно это о каком «убытке» идет речь?
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
30 квітня 2024, 14:53
#
За 2016 год
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 14:58
#
Qwerty1999

Рекомендую ознакомиться!

КТО-ТО ВРЕТ? Вы не знаете кто?

https://biz.nv.ua/finance/privatbank-polnostyu-rasplatilsya-s-gosudarstvom-za-dolgi-kolomoyskogo-50378480.html

+
+15
SAndreyS
SAndreyS
30 квітня 2024, 15:55
#
Никто не врет, вы одни не понимаете, что читаете и предъявляете.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 квітня 2024, 15:56
#
GrugoriyHoland

Никто не врёт, просто ты, как всегда манипулируешь словами,
и в очередной раз пробиваешь дно своим околонулевым знанием
экономики, ведь реально не понимаешь таких элементарных терминов,
как убытки прошлых лет.

Ну тогда перечитай текст по своей ссылке несколько раз, может тогда
дойдёт смысл опубликованного — ведь там чёрным по белому написано,
что Приватбанк вернул всю сумму в размере 155млрд грн, которую
государство в лице Минфина, вносило в уставный фонд Приватбанка
после его национализации.

Согласно данным НБУ, 2016 год Приватбанк закончил с убытком 135,31 млрд грн.

Как поясняет регулятор, убыток ПриватБанка связан с формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были предназначены для кредитного портфеля связанных лиц. В итоге резервы банка под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц — 13,51 млрд гривен.

https://www.rbc.ua/rus/news/natsbank-nazval-samye-ubytochnye-banki-2016−1486641031.html
+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 15:59
#
Я очень извеняюсь -но вам!!! (замечу я с тобой кукуру не собирал) я не тыкал! И тем более не вам судить кто пробивает дно! Достаточно того что ваши комментарии на протяжении многих дней находятся на «дне».
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
30 квітня 2024, 16:20
#
GrugoriyHoland

У тебя хватает хамства и наглости писать обо мне любую отфонарщину,
в том числе и откровенную клевету, а о твоей околонулевой финансовой
грамотности нельзя ни строчки написать, чтобы ты публично не обиделся.

Не делай из себя посмешище и никто не будет смеяться…

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 16:39
#
Прдолжаем на счет клевету —
Это КЛЕВЕТА?
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/229867/
А может это КЛЕВЕТА?
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/232687/

Или вспомнил о …коррупции и кормушке ГП «Документ»? или тоже клевета.
Могу продолжить список с 2014 года. или не надо?
+
0
orest frank
orest frank
30 квітня 2024, 17:53
#
І що… А мені за кукуру подобається. А якщо комусь чиїсь регалії не довподоби, то то вже його особиста проблема. То й що що Інет? «Тут Інет і кожен пише що хоче» — типу так? А може комусь не потрібно читати ахінею. То нехай пише для себе особисто, а не на загал. Або просто мовчки — зійде за розумного.
+
+15
bonv
bonv
30 квітня 2024, 15:36
#
Банк державний — що хочуть те і роблять. У збитках не залишуться:) Приват рулить!:)))
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
30 квітня 2024, 18:54
#
У нас нет державных банков) по крайней мере на бумаге)на словах может)
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