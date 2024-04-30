Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні від 26 квітня 2024 р. № 370-р.
30 квітня 2024, 14:27
Кабмін зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів
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Що відомо
Згідно з документом, дивіденди будуть спрямовані на:
- 80% чистого прибутку в розмірі 30,2 млрд гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
- 5% чистого прибутку в розмірі 1,9 млрд гривень — до резервного фонду;
- 15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
Таким чином, сума дивідендів Приватбанку стане рекордною. Банк заплатив за 2021 рік до держбюджету 28 млрд гривень, за 2022 рік — 19 млрд гривень.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», чистий прибуток державного Приватбанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень, що на 25% більше, ніж у 2022 році.
12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
…15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років…
Интересно это о каком «убытке» идет речь?
Рекомендую ознакомиться!
КТО-ТО ВРЕТ? Вы не знаете кто?
https://biz.nv.ua/finance/privatbank-polnostyu-rasplatilsya-s-gosudarstvom-za-dolgi-kolomoyskogo-50378480.html
Никто не врёт, просто ты, как всегда манипулируешь словами,
и в очередной раз пробиваешь дно своим околонулевым знанием
экономики, ведь реально не понимаешь таких элементарных терминов,
как убытки прошлых лет.
Ну тогда перечитай текст по своей ссылке несколько раз, может тогда
дойдёт смысл опубликованного — ведь там чёрным по белому написано,
что Приватбанк вернул всю сумму в размере 155млрд грн, которую
государство в лице Минфина, вносило в уставный фонд Приватбанка
после его национализации.
Согласно данным НБУ, 2016 год Приватбанк закончил с убытком 135,31 млрд грн.
Как поясняет регулятор, убыток ПриватБанка связан с формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были предназначены для кредитного портфеля связанных лиц. В итоге резервы банка под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц — 13,51 млрд гривен.
https://www.rbc.ua/rus/news/natsbank-nazval-samye-ubytochnye-banki-2016−1486641031.html
У тебя хватает хамства и наглости писать обо мне любую отфонарщину,
в том числе и откровенную клевету, а о твоей околонулевой финансовой
грамотности нельзя ни строчки написать, чтобы ты публично не обиделся.
Не делай из себя посмешище и никто не будет смеяться…
Это КЛЕВЕТА?
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/229867/
А может это КЛЕВЕТА?
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/232687/
Или вспомнил о …коррупции и кормушке ГП «Документ»? или тоже клевета.
Могу продолжить список с 2014 года. или не надо?