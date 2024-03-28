ВВП України торік зріс на 5,3% — Держстат

Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%. Номінальний ВВП торік зріс до 6,5 трлн грн. Про це свідчить попередня оцінка Держстату.

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Раніше у Нацбанку прогнозували, що ростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців.

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Прогноз на 2024 рік

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%.

«Мінфін» писав, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що ріст ВВП України уповільниться цьогоріч до 3,9%.