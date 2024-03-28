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28 березня 2024, 17:05

ВВП України торік зріс на 5,3% — Держстат

Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%. Номінальний ВВП торік зріс до 6,5 трлн грн. Про це свідчить попередня оцінка Держстату.

Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Раніше у Нацбанку прогнозували, що ростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців.

Читайте також: Мінекономіки оцінило зростання ВВП в січні-лютому на рівні 3,6%

Прогноз на 2024 рік

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%.

«Мінфін» писав, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що ріст ВВП України уповільниться цьогоріч до 3,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
28 березня 2024, 17:45
#
Делаем вывод чем хуже экономике, тем выше ВВП🤔
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