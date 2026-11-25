Верховна Рада 25 листопада 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10225-д, який запроваджує правила регулювання ринку криптовалют та оподаткування операцій із віртуальними активами.

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За документ проголосував 271 народний депутат.

Закон передбачає оподаткування прибутку фізичних осіб за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору, а також перехідні податкові пільги. Про це свідчать дані Верховної Ради та повідомлення НКЦПФР.

Як оподатковуватимуть криптовалюти

Закон встановлює окремі правила оподаткування доходів фізичних осіб від операцій із віртуальними активами.

Основна ставка становитиме 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, тобто загалом 23%.

Важливо, що податок нараховуватиметься не на всю суму проданої криптовалюти, а на фінансовий результат — різницю між доходами від продажу активів і документально підтвердженими витратами на їх придбання та відповідними комісіями.

Наприклад, якщо інвестор придбав криптовалюту за 100 тис. грн, а згодом продав її за 130 тис. грн, прибуток становитиме 30 тис. грн. За загальною ставкою сума податків із такого прибутку становитиме 6 900 грн, якщо немає інших операцій, витрат чи збитків, які впливають на річний результат.

Водночас обмін одного криптоактиву на інший не оподатковуватиметься безпосередньо в момент такої операції.

Збитки від операцій із віртуальними активами можна буде враховувати в наступних податкових періодах відповідно до встановлених правил.

Декларувати доходи та сплачувати податки власники криптовалют повинні будуть самостійно.

Для кого діятиме пільгова ставка 5%

Для власників криптовалют, придбаних до набрання чинності новим регулюванням, передбачено перехідний період.

Протягом 2027−2028 років вони зможуть скористатися зниженою ставкою ПДФО у розмірі 5% під час продажу відповідних активів. Додатково застосовуватиметься військовий збір за ставкою 5%.

Таким чином, сукупне податкове навантаження в межах перехідного режиму становитиме 10%.

Пільговий механізм покликаний дати власникам раніше придбаних криптоактивів можливість легально задекларувати доходи від їх продажу.

При цьому важливо враховувати, що спеціальний перехідний режим має окремі правила визначення бази оподаткування, які відрізняються від загального порядку оподаткування прибутку.

Що зміниться для криптобірж та обмінників

Закон запроваджує регулювання діяльності компаній, які надають послуги з обміну, торгівлі та зберігання віртуальних активів.

Криптобіржі, обмінники, кастодіальні сервіси та інші постачальники послуг повинні будуть проходити процедуру авторизації та дотримуватися вимог щодо захисту клієнтських активів.

Також передбачено правила розкриття інформації, розгляду скарг користувачів, управління ризиками та протидії зловживанням на ринку.

Окремі вимоги стосуватимуться фінансового моніторингу та перевірки походження коштів.

Крім того, постачальників послуг зобов'яжуть передавати податковій службі інформацію про операції клієнтів у межах встановлених процедур звітування. При цьому відповідальність за декларування власних доходів залишатиметься за платниками податків.

Хто контролюватиме крипторинок

Повноваження щодо регулювання ринку віртуальних активів розподілять між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

НКЦПФР відповідатиме за допуск компаній на ринок, видачу дозволів та нагляд за діяльністю постачальників послуг.

Нацбанк контролюватиме питання, пов'язані з монетарною та фінансовою стабільністю, операціями між гривнею й віртуальними активами, а також регулюватиме окремі види цифрових платіжних токенів, зокрема стейблкоїни.

Регулятори узгодили ключові положення документа під час підготовки до другого читання.

Коли закон набуде чинності

Згідно з ухваленим документом, набрання чинності основними положеннями закону передбачено з 1 липня 2027 року.

До цього закон має пройти процедури підписання та офіційного оприлюднення, а регулятори — підготувати необхідні підзаконні акти.

Таким чином, ухвалення законопроєкту парламентом ще не означає, що нові правила оподаткування та авторизації криптокомпаній почали діяти з 25 листопада 2026 року.

Чому це важливо для України

Законопроєкт № 10225-д Верховна Рада підтримала в першому читанні ще у вересні 2025 року. Протягом наступного року документ доопрацьовували, зокрема узгоджували розподіл повноважень між НБУ та НКЦПФР.

Законодавство розробили з урахуванням європейського регламенту MiCA, який встановлює правила роботи ринку криптоактивів у ЄС.

Його ухвалення також пов'язане з міжнародними зобов'язаннями України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Як раніше писав «Мінфін», голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев оцінював потенційні додаткові надходження до бюджету від оподаткування крипторинку приблизно у 14−15 млрд грн на рік. Водночас це прогнозна оцінка, а не гарантований обсяг майбутніх надходжень.