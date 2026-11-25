Фінляндія долучається до міжнародної підтримки української енергетики. Північноєвропейська держава оголосила про внесок у розмірі 7,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Гроші спрямують на допомогу енергетичним компаніям, які відновлюють пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру. Загалом від початку роботи Фонду міжнародні партнери надали йому понад 2,4 млрд євро грантової допомоги.

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Фінляндія оголосила про внесок у розмірі 7,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти призначені для допомоги українським енергетичним компаніям, які відновлюють пошкоджені об'єкти та ремонтують інфраструктуру після російських атак.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, залучені через Фонд гроші дають змогу закуповувати обладнання, необхідне для ремонтних робіт. Це допомагає енергетичним підприємствам швидше відновлювати пошкоджені потужності.

Про рішення Фінляндії повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Дякуємо Фінляндії за рішення приєднатися до Фонду та посилити міжнародну підтримку нашого енергосектору. Залучена через Фонд допомога дозволяє забезпечувати українські енергокомпанії необхідним обладнанням для ремонтів та швидше відновлювати енергооб'єкти після російських атак. Ми високо цінуємо солідарність Фінляндії та її внесок у посилення енергетичної стійкості України», — наголосив він.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за ініціативи Європейської комісії. Він працює при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства та акумулює грантові внески міжнародних партнерів для підтримки українського енергетичного сектору.

За даними Міністерства енергетики, на сьогодні Фонд отримав понад 2,4 млрд євро грантової допомоги. До його фінансування долучився 41 іноземний спонсор із 27 країн, а також три міжнародні організації.

Внесок Фінляндії розширює коло міжнародних партнерів, які фінансово підтримують відновлення української енергетики. Кошти Фонду використовують для забезпечення енергетичних компаній обладнанням, необхідним для ремонту та відновлення об'єктів, пошкоджених російськими ударами.