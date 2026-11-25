У листопаді 2026 року найдешевше орендувати однокімнатну квартиру в Києві можна було в Деснянському районі — за 8,5 тис. грн на місяць. Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна вартість оренди сягає 34 тис. грн. Водночас житло на правому березі не завжди дорожче, ніж на лівому. Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість.

Де у Києві можна орендувати квартиру за 8,5 тисячі гривень

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Скільки коштує оренда квартири на лівому березі

За даними аналітиків, найдоступніші пропозиції довгострокової оренди однокімнатних квартир зосереджені переважно на лівому березі столиці.

Найнижчу медіанну ціну у листопаді зафіксували в Деснянському районі — 8,5 тис. грн на місяць.

У Дніпровському районі оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому в 12 тис. грн, а в Дарницькому — 14 тис. грн.

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим районами лівого берега становить 5,5 тис. грн на місяць.

Де найдешевше орендувати житло на правому березі

На правому березі столиці розкид цін значно більший — від 13 тис. до 34 тис. грн на місяць.

Найдоступнішим виявився Святошинський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 13 тис. грн. Це на 1 тис. грн дешевше, ніж у лівобережному Дарницькому районі.

В Оболонському районі оренда коштує 14 тис. грн, у Солом'янському — 14,9 тис. грн.

У Подільському та Голосіївському районах за однокімнатну квартиру доведеться платити в середньому по 18 тис. грн на місяць.

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У Шевченківському районі медіанна вартість становить 19 тис. грн.

Найдорожчим залишається Печерський район, де оренда однокімнатної квартири обходиться в 34 тис. грн на місяць.

Отже, різниця між найдоступнішим Деснянським та найдорожчим Печерським районами сягає 25,5 тис. грн. Орендувати житло на Печерську в середньому вчетверо дорожче, ніж на Деснянщині.

У яких районах найбільше подешевшала оренда

Порівняно з листопадом 2025 року в більшості районів Києва орендні ставки знизилися або залишилися без змін.

Найбільше падіння зафіксували в Печерському районі — на 19%. Якщо торік медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила 42 тис. грн, то нині — 34 тис. грн.

У Шевченківському районі оренда подешевшала на 14% — до 19 тис. грн, у Голосіївському — на 10%, до 18 тис. грн.

На лівому березі зміни були менш відчутними. У Дарницькому районі ціни знизилися на 7% — із 15 тис. до 14 тис. грн, у Деснянському — на 6%, із 9 тис. до 8,5 тис. грн.

У Дніпровському районі медіанна орендна ставка за рік не змінилася.

Водночас у двох районах житло подорожчало. У Подільському оренда зросла на 6%, а у Святошинському — на 8%.

Скільки коштує купити однокімнатну квартиру в Києві

На відміну від ринку оренди, вартість купівлі квартир у столиці за рік переважно зросла.

Найдешевше придбати однокімнатну квартиру можна в Деснянському районі, де медіанна ціна становить 1,9 млн грн.

Водночас наступні три позиції серед найдоступніших районів посідають локації правого берега.

У Святошинському районі однокімнатна квартира коштує в середньому 2,3 млн грн, у Солом'янському — 2,6 млн грн, а в Оболонському — 2,7 млн грн.

На лівому березі медіанна ціна в Дніпровському районі становить 2,7 млн грн, у Дарницькому — 2,8 млн грн.

У Голосіївському та Подільському районах придбання однокімнатної квартири обійдеться в середньому в 3,5 млн грн.

Найдорожчими залишаються центральні райони столиці.

У Шевченківському районі медіанна ціна становить 4,1 млн грн, а в Печерському сягає майже 6,9 млн грн.

Таким чином, однокімнатна квартира на Печерську коштує приблизно у 3,6 раза дорожче, ніж у Деснянському районі.

Як змінилися ціни на купівлю квартир за рік

Найбільше подорожчання однокімнатних квартир зафіксували в Печерському районі — на 6% порівняно з листопадом 2025 року.

У Деснянському районі медіанна вартість зросла на 5%, в Оболонському — на 4%, у Святошинському — на 3%.

В інших районах підвищення було менш помітним.

Водночас у трьох районах квартири подешевшали. Найбільше — у Солом'янському, де медіанна вартість знизилася на 5%.

У Шевченківському районі ціни скоротилися на 2%, у Дарницькому — на 1%.

Що впливає на ціни житла у Києві

Одним із ключових чинників, які впливають на попит і вартість квартир, залишається безпекова ситуація.

За даними Kyiv Safety, найбільше російських ударів із 2022 року зафіксовано у Дарницькому районі столиці. Далі за кількістю ударів ідуть Солом'янський, Шевченківський, Дніпровський та Святошинський райони.

Однак, як зазначають аналітики OLX Нерухомість, безпекові ризики не завжди безпосередньо визначають вартість квартир.

Наприклад, Шевченківський район залишається одним із найдорожчих у столиці, попри значну кількість зафіксованих атак.

На ціни також впливають транспортна доступність, близькість до метро, інфраструктура району, тип і стан будинку, наявність укриттів та автономного електроживлення.

Отже, хоча лівий берег Києва переважно залишається доступнішим для орендарів, під час купівлі квартири кілька районів правого берега пропонують нижчі медіанні ціни, ніж Дарницький та Дніпровський райони.