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20 березня 2024, 11:56

НБУ зберігає прогноз зростання ВВП на 2024 рік на рівні 3,6%

Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час ефіру Business Breakfast з Володимиром Федоріним, пише Forbes.

Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%.

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За даними за два місяці, що минули з публікації січневого прогнозу, ситуація в економіці не зазнала суттєвих змін, зазначив Ніколайчук. Він додав, що 2023 рік виявився кращим, ніж очікувалося, завдяки кращим показникам сільського господарства, яке, завдяки сприятливим погодним умовам, забезпечило додаткові 2% до зростання ВВП (за оцінками НБУ, воно становило 5,7%).

Щодо 2024 року, то НБУ очікує менш сприятливих погодних умов, тому прогнозує зниження врожайності порівняно з 2023 роком. Водночас м'яка зима дозволила покращити прогнози щодо будівництва та розпочати посівну кампанію раніше.

Ситуація в енергетиці також залишається стабільною, що дало можливість відновити експорт електроенергії, підкреслив Ніколайчук.

З іншого боку, існує ризик продовження війни, який може негативно вплинути на відновлення економіки. Проте, враховуючи всі фактори, НБУ вважає прогноз зростання ВВП на 3,6% на 2024 рік достатньо реалістичним.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
20 березня 2024, 12:13
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Работал я как-то в отделе статистики :)
По секрету, даже если не будет совсем экономики — можно сделать рост ВВП :)
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