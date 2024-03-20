НБУ зберігає прогноз зростання ВВП на 2024 рік на рівні 3,6%

Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час ефіру Business Breakfast з Володимиром Федоріним, пише Forbes.

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За даними за два місяці, що минули з публікації січневого прогнозу, ситуація в економіці не зазнала суттєвих змін, зазначив Ніколайчук. Він додав, що 2023 рік виявився кращим, ніж очікувалося, завдяки кращим показникам сільського господарства, яке, завдяки сприятливим погодним умовам, забезпечило додаткові 2% до зростання ВВП (за оцінками НБУ, воно становило 5,7%).

Щодо 2024 року, то НБУ очікує менш сприятливих погодних умов, тому прогнозує зниження врожайності порівняно з 2023 роком. Водночас м'яка зима дозволила покращити прогнози щодо будівництва та розпочати посівну кампанію раніше.

Ситуація в енергетиці також залишається стабільною, що дало можливість відновити експорт електроенергії, підкреслив Ніколайчук.

З іншого боку, існує ризик продовження війни, який може негативно вплинути на відновлення економіки. Проте, враховуючи всі фактори, НБУ вважає прогноз зростання ВВП на 3,6% на 2024 рік достатньо реалістичним.