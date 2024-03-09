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9 березня 2024, 10:00

S&P прогнозує, що ріст ВВП України уповільниться цьогоріч до 3,9%

Економічне зростання України продовжиться 2024 року завдяки розширенню внутрішнього попиту та подальшому відновленню морського експорту, однак воно знизиться до 3,9% із приблизно 5,5% торік через ефект високої бази, створений сильним сільськогосподарським сезоном, що відбувся, прогнозує міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Економічне зростання України продовжиться 2024 року завдяки розширенню внутрішнього попиту та подальшому відновленню морського експорту, однак воно знизиться до 3,9% із приблизно 5,5% торік через ефект високої бази, створений сильним сільськогосподарським сезоном, що відбувся, прогнозує міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings.

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«За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4−5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня є малоймовірним у доступному для огляду майбутньому», — наголошується в релізі.

За оцінками S&P, середньорічна інфляція цьогоріч знизиться приблизно до 7% з 12,8% торік, однак вона посилиться в другій половині цього року на тлі ослаблення ефекту бази, відновлення внутрішнього попиту та помірного зниження курсу валюти.

Агентство очікує, що курс гривні на кінець цього року знизиться до 41,02 грн/$1, а на кінець наступного — до 43,89/$1.

S&P наголошує, що розвиток війни з росією продовжує формувати макроекономічні перспективи України. «Неясно, як може розвиватися війна, але ми вважаємо, що військовий глухий кут без будь-яких серйозних змін на лінії фронту залишається найвірогіднішим сценарієм, оскільки обидві сторони миряться із затяжною війною. Перспективи будь-якого мирного плану, досягнутого шляхом переговорів, здаються малоймовірними. У результаті ми припускаємо, що активна фаза війни триватиме до кінця цього року, а, найімовірніше, і далі», — йдеться в документі.

Агентство нагадує, що російські війська окупували приблизно близько 15% території України, на які припадає близько 8−9% її довоєнного ВВП, 14% промислового і 10% сільськогосподарського виробництва. Майже третина населення України була переміщена, а близько 15% покинули країну і тепер є біженцями, які проживають переважно в ЄС.

Проте, згідно з базовим сценарієм S&P, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед лицем серйозних військових атак.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
bonv
bonv
9 березня 2024, 11:34
#
Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності. Гірше ж точно не буде? ©
+
+30
bonv
bonv
9 березня 2024, 11:36
#
Реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5% . Ось факт!
+
0
neverice
neverice
9 березня 2024, 13:29
#
Пруф? Реальний курс в 2023 навіть знизився (був під 40 рік тому), середня зарплата зросла на 17%. Мінімалка з 1 січня теж зросла на 6% і вже за три тижні мінімалка зросте ще на 13%. Навіть пенсії проіндексували на 8%. Тож, якщо брати до уваги не тільки інфляцію, яку всі рахують, як хочуть, а у доларах (до якого зрештою привʼязані всі ціни), то дохід збільшився у всіх категорій населення.
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