На поверненні Дженсена Хуанга до Nvidia заробили не лише акціонери компанії, а й трейдери, які зробили ставку на зростання її акцій. Як повідомляє Bloomberg , користувач Reddit під псевдонімом Outrageous-Voice1459 отримав $376 900 прибутку, або 1 984%, завдяки кол-опціонам Nvidia, придбаним 20 листопада за $19 тис.

На поверненні Дженсена Хуанга до Nvidia заробили не лише акціонери компанії, а й трейдери, які зробили ставку на зростання її акцій.

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Кол-опціон дає право придбати акції за заздалегідь визначеною ціною. Коли котирування різко зростають, вартість такого контракту може збільшуватися в десятки разів.

Після оголошення про повернення Хуанга акції Nvidia 23 листопада злетіли на 31% — до $165,05. Трейдер продав опціони на відкритті торгів і опублікував на форумі r/WallStreetBets скриншоти брокерського рахунку.

За його словами, одна операція принесла йому суму, еквівалентну десяти річним зарплатам.

Bloomberg перевірив деталі угоди та встановив, що вони відповідають реальній операції, зафіксованій на електронній опціонній біржі.

Інший інвестор заробив $23,8 млн

Ще більші прибутки отримали професійні учасники опціонного ринку.

За інформацією Bloomberg, один із трейдерів 20 листопада придбав кол-опціони Nvidia з терміном виконання в січні 2027 року та ціною виконання $160 за акцію.

Після стрімкого зростання котирувань він продав половину позиції, зафіксувавши $23,8 млн прибутку.

При цьому ще до повернення Хуанга деякі інвестори почали робити ставки на відновлення Nvidia. Станом на 20 листопада акції виробника чіпів втратили 39% від початку місяця, що спонукало частину трейдерів купувати кол-опціони та опціонні спреди в очікуванні розвороту ринку.

Водночас не всі повідомлення про надприбутки підтвердилися. Bloomberg не знайшов у біржових даних доказів іншої угоди з кол-опціонами Nvidia, яку активно обговорювали в соціальних мережах через нібито надзвичайно вдалий момент її проведення.