Україна розраховує залучити міжнародних партнерів до створення фонду, який допоможе захистити інвесторів від збитків через російську агресію. Цільовий капітал фонду має становити €3 млрд. Запуск планують на січень 2027 року під час Конференції з відновлення України в Таллінні. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на німецько-українському економічному форумі в Берліні.

В Україні готують новий механізм страхування інвестицій від війни. Глава Кабміну розповів про фонд на €3 млрд. Фото: pexels

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Створення фонду має відкрити бізнесу можливість залучати приватні інвестиції в Україну ще під час війни. Страховий механізм покриватиме ризики, пов’язані з російськими ударами по підприємствах та інфраструктурі.

Прем'єр Корецький заявив про потенційно високу прибутковість інвестицій в Україну і водночас попередив, що безпекова ситуація залишається серйозною перешкодою для бізнесу. Також зазначалося, що ризик втратити вкладені кошти через російську агресію стримує інвесторів.

Український уряд розраховує реалізувати проєкт разом із міжнародними партнерами. Окремо прем'єр-міністр наголосив на зацікавленості України в підтримці Німеччини.

«Одним із пріоритетів нашого уряду є запуск спільно з нашими партнерами фонду страхування воєнних ризиків під час Конференції з відновлення України URC 2027 у січні в Таллінні, з цільовим капіталом у 3 мільярди євро», — заявив Сергій Корецький.

Які інвестиції Україна хоче залучити

Питання страхування воєнних ризиків прем'єр-міністр порушив у контексті розширення економічної співпраці з Німеччиною.

Україна зацікавлена в залученні німецького бізнесу до спільних інвестиційних проєктів. Серед пріоритетних напрямів Корецький назвав оборонну промисловість, енергетику, інфраструктуру та інформаційні технології.

За задумом уряду, страховий фонд має стати одним із механізмів, які дадуть змогу бізнесу вкладати кошти в українські проєкти, не чекаючи завершення війни.