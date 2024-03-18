Міністерство економіки України оцінило зростання внутрішнього валового продукту в січні-лютому на рівні 3,6%. Про це повідомила міністр Юлія Свириденко в Facebook.
18 березня 2024, 9:01
Мінекономіки оцінило зростання ВВП в січні-лютому на рівні 3,6%
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«У січні-лютому ми оцінюємо зростання ВВП на рівні 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьому сприяли кілька факторів, зокрема інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці», — написала вона.
Зростання ВВП у січні 2024 року міністерство оцінювало на рівні 3,5%.
Свириденко прогнозує, що завдяки позитивним показникам у ключових галузях економіки стійке зростання буде зафіксоване за результатами всього першого кварталу.
Джерело: Мінфін
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