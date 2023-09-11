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11 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за понеділок: прогноз курсу долара від Міністерства фінансів, бізнесу та нові правила гри від НБУ

Нацбанк готується озвучити нові правила гри: чого чекати від долара та євро

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Mr Bungle
Mr Bungle
11 вересня 2023, 20:19
#
Министество финфансов-круть
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0
youknow
youknow
11 вересня 2023, 22:37
#
Слідкуєм за накладанням вето на законопроект № 9534 про е декларування, в якому не передбачається відкриття декларацій нардепами https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42379
інакше їм не буде місця для продовження своєї кар'єри в Україні
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