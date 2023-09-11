Головне за понеділок: прогноз курсу долара від Міністерства фінансів, бізнесу та нові правила гри від НБУ

Середина вересня мине на валютному ринку України дуже динамічно та не без інтриги. Це сформує тенденції щодо курсу долара та євро, щонайменше, до кінця місяця, а за умов найскладнішого сценарію новин — і до кінця року. Про це докладніше — у новому огляді «Мінфіну».

Яким буде курс долара у 2024 році: очікування Міністерства фінансів