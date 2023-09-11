Нацбанк готується озвучити нові правила гри: чого чекати від долара та євро
Головне за понеділок: прогноз курсу долара від Міністерства фінансів, бізнесу та нові правила гри від НБУ
Середина вересня мине на валютному ринку України дуже динамічно та не без інтриги. Це сформує тенденції щодо курсу долара та євро, щонайменше, до кінця місяця, а за умов найскладнішого сценарію новин — і до кінця року. Про це докладніше — у новому огляді «Мінфіну».
Яким буде курс долара у 2024 році: очікування Міністерства фінансів
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1.
Безліч вакансій та брак кадрів: що відбувається на ринку праці в Україні (дослідження)
Не дочекавшись осені, ринок праці України розпочав новий етап відновлення. В останній місяць літа встановлено рекорди за кількістю вакансій та розміром зарплат. Є й антирекорд — конкуренції шукачів за роботу. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
ABH Holdings S.A продає російський Альфа-Банк — ЗМІ
ABH Holdings S.A (Люксембург), що є акціонером російського Альфа-Банку, заявив, що хоче якнайшвидше завершити вихід з російського банківського ринку і просить кіпрського регулятора схвалити цю угоду.
Бізнес спрогнозував, яким буде курс долара наступного року (інфографіка)
Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. На 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар, а у 2021−22 роках — 29 грн/долар. Про це йдеться у опитуванні, яке провела Європейська бізнес асоціація.
Коментарі - 2
інакше їм не буде місця для продовження своєї кар'єри в Україні