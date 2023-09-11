Бізнес спрогнозував, яким буде курс долара наступного року (інфографіка)

Що очікує бізнес

Більш ніж половина опитаних компаній, а саме 58% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Водночас 29% директорів розраховують у 2024 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% прогнозують негативну динаміку (минулого року таких було 25%).

Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% — у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% — на 11−20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі — 17%.

Методика опитування

В дослідженні «Прогнози бізнесу на 2024 рік» взяв участь 91 топменеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1.