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11 вересня 2023, 17:49 Читать на русском

Безліч вакансій та брак кадрів: що відбувається на ринку праці в Україні (дослідження)

Не дочекавшись осені, ринок праці України розпочав новий етап відновлення. В останній місяць літа встановлено рекорди за кількістю вакансій та розміром зарплат. Є й антирекорд — конкуренції шукачів за роботу. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Не дочекавшись осені, ринок праці України розпочав новий етап відновлення.
Фото: depositphotos

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На ринку праці — рекорд за кількістю вакансій

У серпні, за даними системи управління наймом Work.ua, роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, як порівняти з липнем. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення на сайті було понад 100 000 вакансій, а після 24 лютого їхня кількість упала до 6 000. Півтора року потому ринок праці України максимально наблизився до позначки відновлення.

Відновлення відбувається нерівномірно. Наприклад, у категорії «Маркетинг, реклама, PR» йдеться про 87%, а в ІТ — лише 57%.

П’ятірка областей за кількістю роботи

Незмінна п’ятірка областей за кількістю роботи й далі нарощує кількість вакансій: Харківська (3 732), Одеська (6 927), Львівська (9 705), Дніпропетровська (9 831) та Київська (33 283). До речі, Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).

Дефіцит кадрів

У серпні стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%, 7 978 вакансій), студентів (+18%, 19 507), ветеранів (+26%, 4 936) та пенсіонерів (+27%, 3 505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (+19%, 36 196).

Широкий вибір вакансій дає змогу шукачам вибирати, а отже — надсилати резюме лише на цікаві пропозиції. До того ж усе більше людей знаходять свою роботу, а нових шукачів прибуває все менше. Так, у серпні загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме, знизилася ще на 2% (350 994) як порівняти з липнем.

Усе це впливає на конкуренцію серед шукачів, яка в серпні знизилася на 9%, що знову наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року.

Що із зарплатами

В останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла і складає 17 500 грн (+500 грн до липня). Зростання відбулось у Київській області (+275 грн до 19 275 грн), Львівській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській (+175 грн до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

  • з 32 500 грн до 35 000 грн — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;
  • з 33 000 грн до 34 000 грн — «Нерухомість»;
  • з 22 500 грн до 23 500 грн — «Транспорт, автобізнес»;
  • з 16 500 грн до 17 000 грн — «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;
  • з 16 000 грн до 17 000 грн — «Юриспруденція».

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

  • з 53 000 грн до 55 000 грн — медіабаєр;
  • з 36 250 грн до 41 250 грн — ендодонтист;
  • з 32 500 грн до 35 000 грн — рихтувальник;
  • з 32 500 грн до 34 000 грн — координатор зі збуту.

Стабільно серед найоплачуваніших посад, де не змінилася зарплата, бачимо водіїв-міжнародників (42 500 грн), рієлторів (35 000 грн), а також автоелектриків, автомеханіків, бурильників, головних інженерів, дизелістів (30 000 грн).

Натомість найменш оплачувані посади від 6 750 грн до 11 000 грн за зростанням: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв'юер, посудомийник, асистент ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
11 вересня 2023, 19:48
#
З розмов звичайних мешканців Києва я не чув про зростання вакансій і купу роботи, особливо для людей без досвіду. Для мене дивна стаття.
«з 32 500 грн до 35 000 грн — „Топменеджмент, керівництво вищої ланки“» — який топменеджмент, які керівники середньої ланки? від 60К керівник середньої ланки, а топи які умови собі погодять в контракті чи трудовому договорі, від 100К лише посадовий оклад. Якось так…
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