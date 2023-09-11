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11 вересня 2023, 11:52 Читать на русском

Яким буде курс долара у 2024 році: очікування Міністерства фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1. Про це він повідомив на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією «EBA Global Outlook: Нова економіка України», передає Інтерфакс-Україна.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1.
Фото: depositphotos

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Яким буде курс гривні

«Нас непокоїть зміцнення гривні… Наступного року передбачаємо курс 41,4 грн/$1», — сказав він.

Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Мінфін.

Марченко уточнив журналістам, що йдеться про середньорічний курс.

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Говорячи про стурбованість зміцненням гривні, глава Мінфіну наголосив, що для цього «немає жодних фундаментальних факторів». За його словами, це мінус для експортно-орієнтованого бізнесу та загалом для економіки країни. Марченко додав, що «експорт не зростає взагалі», тоді як ситуація з імпортом зворотна.

Водночас міністр уточнив, що не виступає за якусь різку девальвацію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Strain
Strain
11 вересня 2023, 12:30
#
Давайте сразу курс по 200. Чего мелочиться.
+
0
yarg
yarg
11 вересня 2023, 12:31
#
Гений…
«За його словами, це мінус для експортно-орієнтованого бізнесу»

а то , что у нас єкспортно-ониентированный бизнес втрое меньше импортно-ориентированного — для него фигня…
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