Яким буде курс долара у 2024 році: очікування Міністерства фінансів

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Яким буде курс гривні

«Нас непокоїть зміцнення гривні… Наступного року передбачаємо курс 41,4 грн/$1», — сказав він.



Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Мінфін.



Марченко уточнив журналістам, що йдеться про середньорічний курс.

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Говорячи про стурбованість зміцненням гривні, глава Мінфіну наголосив, що для цього «немає жодних фундаментальних факторів». За його словами, це мінус для експортно-орієнтованого бізнесу та загалом для економіки країни. Марченко додав, що «експорт не зростає взагалі», тоді як ситуація з імпортом зворотна.



Водночас міністр уточнив, що не виступає за якусь різку девальвацію.