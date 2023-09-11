ABH Holdings S.A продає російський Альфа-Банк — ЗМІ

ABH Holdings S.A (Люксембург), що є акціонером російського Альфа-Банку, заявив, що хоче якнайшвидше завершити вихід з російського банківського ринку і просить кіпрського регулятора схвалити цю угоду. Про це йдеться у заяві холдингу, пише Бізнес.цензор.

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Що відомо

Угоду має схвалити Міністерство фінансів Кіпру.

У заяві зазначено, що міжнародному бізнесу очевидно, що продовжувати роботу одночасно і в росії, і в Європі неможливо. Саме тому ще 16 лютого 2023 року було підписано попередню угоду про продаж російського банку, проте реалізувати її можна буде лише після отримання всіх необхідних погоджень.