Нацбанк готується озвучити нові правила гри: чого чекати від долара та євро

Середина вересня мине на валютному ринку України дуже динамічно та не без інтриги. Це сформує тенденції щодо курсу долара та євро, щонайменше, до кінця місяця, а за умов найскладнішого сценарію новин — і до кінця року. Про це докладніше — у новому огляді «Мінфіну».

Цього разу на поведінку валюти в Україні однаково серйозно впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Почнемо із зовнішніх:

Засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. 14 вересня європейський регулятор має знову визначитися з подальшими діями у боротьбі з інфляцією. 27 липня ЄЦБ підвищив ключову ставку до 4,25% річних, що, у поєднанні з тривалим циклом зростання ставок, дійсно впливає на зниження інфляційних процесів у Європі.

Але загальна цінова картина у ЄС залишається невтішною. Інфляція в єврозоні у серпні 2023-го становила 5,3% рік до року і залишилася на рівні липневих показників після тримісячного уповільнення. Нагадаю, що у червні поточного року вона становила 5,5%, у травні — 6,1%, а у квітні — 7% у річному вимірі.

Тобто лише підвищенням ключової ставки приборкати інфляцію в Європі не виходить. Але поки що інших варіантів вирішення проблеми чиновники ЄЦБ знайти не можуть.

Вибір у них цього разу взагалі невеликий:

Підвищити ставку ще на 0,25% річних — до 4,5%, і спробувати закріпити успіх зниження показників інфляції на шкоду і так слабкій економічній активності в ЄС. Взяти паузу у підвищенні ключової ставки, посиливши ризик повернення зростання інфляції вже восени.

Більшість спекулянтів та інвесторів ставлять на те, що чиновники цього разу побояться ще більше закручувати монетарні «гайки».

Саме таке рішення ЄЦБ щодо збереження ставки на тому ж рівні наразі закладено ринком у співвідношення пари євро/долар. Але якщо щось піде не так (а ймовірність цього, гадаю, не менше 15−20%), ралі пари євро/долар у цей період перевершать усі очікування, що вдарить і по курсу євро в Україні.

Поки що ж євровалюта потроху поступається своїми позиціями долару до рівнів близько 1,07 долара за євро. Секрет такого просідання простий: перспективи американської економіки перед засіданням ФРС 20 вересня оптимістичніші, ніж у ЄС перед засіданням ЄЦБ 14 вересня.

Динаміка ціни за парою євро/долар

Мій прогноз: ралі за євро/доларом на новинах щодо економіки ЄС та США, майбутнього оголошення рішення ЄЦБ рівня відсоткової ставки та пресконференції європейського регулятора посиляться у період із 12 до 14 вересня. ЄЦБ збереже ставку на тому ж рівні - 4,25% річних. Пара євро/долар із 11 до 15 вересня перебуватиме в межах коридору від 1,062 до 1,087 долара за євро.

Але основна для українського валютного ринку інтрига щодо курсу виходитиме від одного внутрішнього чинника та новин навколо нього. А саме:

14 вересня відбудеться оголошення рішення Правління Нацбанку щодо облікової ставки та можливих нових послаблень на валютному ринку, а також змін на ресурсному. Поступове зниження офіційної інфляції у поєднанні з регулярним надходженням міжнародної допомоги закриває майже всі потреби бюджету у фінансуванні соціальних видатків та допомагає утримувати ЗВР на високому рівні.

Тому чиновники, найімовірніше, знизять облікову ставку з діючих наразі 22% річних на 1−2 в.п. — до 21−20% річних. Буде знижено і ставки плати за депсертифікатами Нацбанку: до 21−20% річних за 3-місячними депсертифікатами, і до 17−16% річних — за депсертифікатами «овернайт».

Це спровокує корекцію ресурсного міжбанку та зниження ставок за гривневими депозитами громадян.

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Ринок побоюється, що регулятор відмовиться від фіксованого офіційного курсу 36,5686 гривень та міжбанківського коридору за доларом за формулою «офіційний курс +1%» — тобто від 36,5686 до 36,9343 гривень.

Таку можливість, теоретично, Нацбанк зараз має, хоча ефект для нашої економіки від такого рішення буде, радше, негативним, ніж позитивним.

Це тримає ринок у певній напрузі, а частина імпортерів воліє зараз закрити максимально свої валютні контракти, щоб не брати на себе можливі курсові ризики такого рішення регулятора.

Мій прогноз: НБУ знизить облікову ставку до 21−20% із відповідним регулюванням плати за депсертифікатами.

А ось у частині визначення курсу поки що почекає з переходом до плаваючого курсоутворення і ще залишить діючий коридор 36,5686 — 36,9343 гривні за долар. Але можливе подальше поступове зняття валютних обмежень, запроваджених у перші дні війни.

Від того, наскільки радикальними виявляться рішення Нацбанку 14 вересня, залежатиме поведінка міжбанку та готівкового ринку, щонайменше, до кінця вересня, а то й до кінця 2023 року.

З огляду на те, що оголошення рішення регулятора припаде на четвер, практично весь цей тиждень (окрім п'ятниці), у будь-якому випадку, мине ще за старими правилами гри на валютному ринку.

Нацбанк продовжить закривати дефіцит долара на торгах для утримання коридору безготівкового долара 36,5686 — 36,9343 гривні, і витратить на це, за моїми розрахунками, не менше $450−680 млн.

Підвищення з 11 вересня 2023 року нормативу резервування за строковими коштами та вкладами юридичних осіб зіграє на зміцнення позицій гривні. Крім того, Мінфін отримає додатковий попит із боку банків на своїх аукціонах за бенчмарк-ОВДП, які входять до покриття цього підвищеного нормативу.

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Зростання обсягів необхідного резервування поступово скоротить на 10−25 млрд і вкладення банків у депсертифікати Нацбанку, які поки що зберігаються на досить високому рівні.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Остаточне перегрупування своїх активів та пасивів у зв'язку зі збільшенням нормативу резервування банки закінчать уже до середини-кінця цього тижня, що також позначиться на поведінці всього ресурсного ринку. Особливо після оголошення всіх рішень НБУ щодо облікової ставки 14 вересня.

Попри можливі сюрпризи, з огляду на рішення нашого регулятора щодо облікової ставки, загалом, цей тиждень буде позитивним для гривні.

Але на нас чекають з 12 до 14 вересня періодичні стрибки курсу євро на міжбанку через ралі за євро/доларом на зовнішніх ринках перед рішенням ЄЦБ щодо ключової ставки та пресконференцію голови Європейського Центрального банку з цього приводу.

Якщо Нацбанк не піднесе сюрпризів щодо грошово-кредитної та валютної політики, то особливих небезпек для гривні я цими днями не бачу.

Прогноз курсу долара та євро на 11−15 вересня

Міжбанк:

Долар. Безготівковий долар на торгах поки що залишиться у стандартному коридорі 36,5686 — 36,9343 гривні.

Євро. Враховуючи мій прогноз щодо пари євро/долар цього тижня у межах від 1,062 до 1,087 долара за євро, курс євровалюти щодо гривні на нашому міжбанку цими днями перебуватиме в межах від 38,83 до 40,15 гривень.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе від 20−25 копійок до 40 копійок за доларом та від 25−35 копійок до 1 гривні за євро. Більшість обмінників банків та фінкомпаній пропрацює весь тиждень у форматі «з обороту» без особливих спроб розігріти курс.

Тільки у разі «сюрпризів» від Нацбанку щодо рішень 14 вересня можливе розгойдування котирувань долара у період 14−15 вересня.

За євро найбільші коливання цінників обмінок можна буде бачити 12−14 вересня під час ралі за парою євро/долар на міжнародних ринках.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 37,15 до 38,60 грн.

В обмінниках фінкомпаній цей коридор курсів прийому та продажу перебуватиме у вужчих межах — від 37,40 до 38,40 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,00 до 41,70 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,20 до 41,50 грн.