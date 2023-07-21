Початок роботи тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Сенс Банку (раніше Альфа-банк) та взяття під контроль операційної діяльності банку дозволило розблокувати виконання платежів юридичних осіб через систему електронних платежів (СЕП). Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Сенс Банк: Виконання платежів юридичних осіб через СЕП — розблоковано
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«До цього усі платежі юридичних осіб, клієнтів банку, приймалися без обмежень, а тепер будуть виконуватися в межах наявних на рахунку коштів та з дотриманням визначених регулятором та банком лімітів», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що платежі за рахунок кредитних коштів для юридичних осіб, як і повідомлялося раніше, на період тимчасової адміністрації тимчасово призупинені.
«Станом на зараз, Фонд забезпечує стабільну операційну діяльність банку. Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду», — додали у Фонді гарантування.
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Нагадаємо
Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.
Також сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.
Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.
Коментарі - 1
юрлиц блокировали на сутки.
В Альфе (Сенс-банке) клиентов
юр.лиц как кот наплакал, поэтому
для формирования баланса и форм
отчётности на дату ввода ВА
хватило и половины рабочего дня.
Держите читателей вкусе, особенно
по вопросу докапитализации…