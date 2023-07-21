Сенс Банк: Виконання платежів юридичних осіб через СЕП — розблоковано

Початок роботи тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Сенс Банку (раніше Альфа-банк) та взяття під контроль операційної діяльності банку дозволило розблокувати виконання платежів юридичних осіб через систему електронних платежів (СЕП). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«До цього усі платежі юридичних осіб, клієнтів банку, приймалися без обмежень, а тепер будуть виконуватися в межах наявних на рахунку коштів та з дотриманням визначених регулятором та банком лімітів», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що платежі за рахунок кредитних коштів для юридичних осіб, як і повідомлялося раніше, на період тимчасової адміністрації тимчасово призупинені.

«Станом на зараз, Фонд забезпечує стабільну операційну діяльність банку. Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду», — додали у Фонді гарантування.

Читайте також: У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

Нагадаємо

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

Також сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.