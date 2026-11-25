HSBC, JPMorgan і StoneX вперше використали цифрові права на частину фізичного золота не лише для торгівлі та розрахунків, а й як заставу за фінансовими операціями. Для цього банки внесли до спеціальної системи стандартні золоті злитки, а натомість отримали цифрові підтвердження прав на частину спільного запасу металу. Після завершення угод золото вивели із системи. Про результати пілотного проєкту повідомила Всесвітня золота рада (World Gold Council).

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Як працює торгівля цифровим золотом

Нова система Wholesale Digital Gold передбачає, що право власності на фізичне золото можна обліковувати та передавати в електронному форматі. Для цього використовують Pooled Gold Interests (PGI) — цифрові права на частину об'єднаного запасу фізичного металу.

Фактично учасник ринку отримує право на відповідну частку золота, яке перебуває у спільному пулі. Ці права можна передавати іншим учасникам, використовувати для розрахунків за угодами та як заставу. При цьому фізичні злитки не потрібно переміщувати щоразу, коли змінюється власник відповідних прав.

Під час пілотних операцій використали стандартні лондонські золоті злитки Good Delivery вагою 400 тройських унцій (близько 12,44 кг кожен). Їх внесли до цифрової системи, після чого створили PGI. Учасники провели операції з цими правами, використали їх як заставу, а після завершення розрахунків фізичне золото вивели із системи. Таким чином перевірили повний цикл роботи нової моделі.

У World Gold Council наголошують, що йдеться про перші реальні юридично зобов'язувальні операції такого типу на оптовому ринку золота. Раніше концепцію цифрових прав на об'єднаний запас металу представили у вересні 2025 року.

Хто розробив систему

Ініціатором Wholesale Digital Gold виступила Всесвітня золота рада. Оператором пілотних операцій стала ICE Benchmark Administration (IBA), а технологічну інфраструктуру забезпечила Baton Systems.

У тестуванні взяли участь три фінансові компанії — HSBC, JPMorgan і StoneX.

У JPMorgan зазначили, що можливість часткового володіння золотом, швидкої передачі таких прав та їх захисту від ризиків неплатоспроможності може розширити використання металу на фінансових ринках, зокрема як застави.

У HSBC також повідомили, що розвивають технології токенізації золота, щоб розширити доступ клієнтів до цього активу. У StoneX серед потенційних переваг нової інфраструктури назвали більшу гнучкість операцій, менші операційні витрати та ефективніше використання капіталу.

Які перспективи має цифрове золото

Нова система поки перебуває на стадії пілотного проєкту. Вона не має замінити наявні способи обліку та розрахунків за фізичним золотом, а повинна доповнити їх.

Запуск пілотних операцій відбувся на тлі обговорення у Великій Британії правил використання токенізованого золота на оптових фінансових ринках. Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) розглядає пропозиції щодо такого активу, зокрема можливості використовувати його як заставу.

У World Gold Council вважають, що цифровізація може зробити обіг золота на фінансових ринках ефективнішим, водночас зберігаючи підтверджене фізичне право власності на метал.

Організація закликає банки, фінансові компанії, регуляторів і технологічних провайдерів долучатися до розвитку ініціативи та формування нової інфраструктури оптового ринку золота.