Юте Банк, створений після виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку, завершив процес авторизації в Національному банку. Установа перейшла під контроль естонської фінансової групи Iute Group AS, пройшла докапіталізацію та змінила статус перехідного банку на звичайний. Тепер НБУ зареєстрував її нову назву, статут і банківську ліцензію, повідомив регулятор 25 листопада.

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Що змінилося в статусі Юте Банк

Рішення про видачу банківської ліцензії Правління НБУ ухвалило 6 листопада 2026 року. Наступним кроком стало погодження нової редакції статуту банку. Відповідне рішення 13 листопада ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Зміни до статуту були потрібні через втрату банком статусу перехідного та зміну назви. 18 листопада відомості про нове найменування, банківську ліцензію та статут внесли до Державного реєстру банків.

Як Юте Банк пов'язаний із РВС Банком

Історія Юте Банк почалася після того, як НБУ визнав РВС Банк неплатоспроможним. Це сталося 4 листопада 2025 року.

Серед причин такого рішення регулятор назвав проблеми з внутрішнім контролем та управлінням ризиками, неодноразові порушення нормативів достатності капіталу, а також систематичне подання недостовірної звітності для приховування реального фінансового стану установи.

Для виведення РВС Банку з ринку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив окрему юридичну особу. 17 грудня 2025 року зареєстрували ПрАТ «Перехідний банк «Юте Банк». Йому передали частину активів і зобов'язань попередньої установи перед вкладниками-фізособами.

Створення перехідного банку дало змогу продовжити обслуговування переданих клієнтів, поки Фонд гарантування шукав нового інвестора.

Хто став власником банку

15 січня 2026 року єдиним акціонером перехідного ЮТЕ Банк стала естонська фінансова група Iute Group AS. За два дні до цього НБУ погодив компанії придбання 100% капіталу банку.

За інформацією Iute Group, до нової установи перейшли близько 13 тисяч роздрібних клієнтів РВС Банку разом із рахунками та депозитами. Серед переданих активів були переважно державні облігації та кошти. Кредитний портфель попереднього банку до угоди не включили. Інвестор також не отримав мережу відділень РВС.

Фонд гарантування окремо повідомляв, що перехідному банку передали гарантовані зобов'язання за вкладами фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців, на 199,2 млн грн.

Після докапіталізації банку Фонд гарантування 16 березня 2026 року визнав його таким, що втратив статус перехідного. За інформацією Iute Group, відтоді установа працює як звичайний банк під наглядом НБУ.

Які плани має Iute Group в Україні

Iute Group спеціалізується на цифрових фінансових послугах. Окрім України, компанія працює в Албанії, Болгарії, Молдові та Північній Македонії.

У повідомленні від 24 листопада група розповіла про плани розвивати цифрові банківські послуги в Україні. Запуск повністю цифрової платформи Iute Bank запланований на 2027 рік.

Компанія також повідомила про формування нової наглядової ради українського банку. До її складу увійшли, зокрема, колишній американський дипломат Джордж Кент, екскерівник естонської фінансової групи LHV Madis Toomsalu та голова Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Ростислав Дюк. Їхні призначення погодив Національний банк.