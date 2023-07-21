У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомляє пресслужба Фонду.
В Сенс Банк ввели тимчасову адміністрацію
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«Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних, в АТ „Сенс Банк“ було запроваджено тимчасову адміністрацію. Команда Фонду уже працює в банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі сервіси банку для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах доступні у межах звичних лімітів, без додаткових обмежень. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.
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У Фонді нагадали, що зважаючи на те, що Сенс Банк входить до переліку системно важливих банків, Національний банк направив до Кабінету міністрів пропозицію щодо участі держави у виведенні банку з ринку.
Після ухвалення урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів. Після продажу акцій Сенс Банку Міністерству фінансів, власником фінустанови стане держава.
Нагадаємо
Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.
Повідомлялось, що тимчасову адміністрацію Сенс Банку очолить Вікторія Степанець.
Коментарі - 11
Ничего плохого не вижу
в ненависти к россиянам
и всему российскому после
24 февраля 2022 года.
Даже после национализации
Альфа(Сенс-банка) нет
никакого смысла открывать
там счета…
В Альфа(Сенс-банке) ПО ОДБ
и ПО карточного процессинга
там российские с авторским
сопровождением и полным
доступом российских разработчиков
ко всему массиву клиентской информации…
Так что смена акционера банка
реально ничего не меняет…
https://finance.liga.net/ua/bank/novosti/kabmin-reshil-natsionalizirovat-sens-bank-za-1-grn