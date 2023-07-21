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21 липня 2023, 12:29 Читать на русском

В Сенс Банк ввели тимчасову адміністрацію

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк (раніше Альфа-банк).
Фото: sensebank.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних, в АТ „Сенс Банк“ було запроваджено тимчасову адміністрацію. Команда Фонду уже працює в банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі сервіси банку для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах доступні у межах звичних лімітів, без додаткових обмежень. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.

Читайте також: У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

У Фонді нагадали, що зважаючи на те, що Сенс Банк входить до переліку системно важливих банків, Національний банк направив до Кабінету міністрів пропозицію щодо участі держави у виведенні банку з ринку.

Після ухвалення урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів. Після продажу акцій Сенс Банку Міністерству фінансів, власником фінустанови стане держава.

Нагадаємо

Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

Повідомлялось, що тимчасову адміністрацію Сенс Банку очолить Вікторія Степанець.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+74
Три літри
Три літри
21 липня 2023, 12:59
#
Тепер пан Кверті може відкривати там рахунок 😏
+
+30
kingcity
kingcity
21 липня 2023, 13:11
#
Нє-а, ненависть до Сенс-а у нього на генетичному рівні :))
+
+30
AlexZerg
AlexZerg
21 липня 2023, 13:16
#
Може державний Сенс такий дасть йому…кредит…і гештальт закриє))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 липня 2023, 15:01
#
AlexZerg Как бабье у подьезда — по сути ничего умного написать не способны, поэтому придцюумывают всякую чушь от нечего делать…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 липня 2023, 14:39
#
Kingcity

Ничего плохого не вижу
в ненависти к россиянам
и всему российскому после
24 февраля 2022 года.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 липня 2023, 14:35
#
Три літри

Даже после национализации
Альфа(Сенс-банка) нет
никакого смысла открывать
там счета…

В Альфа(Сенс-банке) ПО ОДБ
и ПО карточного процессинга
там российские с авторским
сопровождением и полным
доступом российских разработчиков
ко всему массиву клиентской информации…

Так что смена акционера банка
реально ничего не меняет…
+
0
AlexZerg
AlexZerg
21 липня 2023, 14:42
#
Краще про Київстар розкажи і можливості слідкувати за людьми, а то вчепився за банк, який кредит не дав…хоча коріння в них те саме
+
0
kingcity
kingcity
21 липня 2023, 13:10
#
Кабмін вирішив націоналізувати Сенс Банк за 1 грн

https://finance.liga.net/ua/bank/novosti/kabmin-reshil-natsionalizirovat-sens-bank-za-1-grn
+
0
Moettke
Moettke
21 липня 2023, 13:59
#
А что вообще происходит с должниками в таких случаях обычно?
+
0
Три літри
Три літри
21 липня 2023, 14:12
#
Банк продолжает работать
+
0
Moettke
Moettke
21 липня 2023, 14:15
#
То выводят с рынка, то владелец меняется, хрен поймёшь. Вот же привязались к банку
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