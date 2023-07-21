В Сенс Банк ввели тимчасову адміністрацію

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних, в АТ „Сенс Банк“ було запроваджено тимчасову адміністрацію. Команда Фонду уже працює в банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі сервіси банку для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах доступні у межах звичних лімітів, без додаткових обмежень. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.

Читайте також: У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

У Фонді нагадали, що зважаючи на те, що Сенс Банк входить до переліку системно важливих банків, Національний банк направив до Кабінету міністрів пропозицію щодо участі держави у виведенні банку з ринку.

Після ухвалення урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів. Після продажу акцій Сенс Банку Міністерству фінансів, власником фінустанови стане держава.

Нагадаємо

Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

Повідомлялось, що тимчасову адміністрацію Сенс Банку очолить Вікторія Степанець.