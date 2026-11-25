Міністерство фінансів США виявило фінансові операції на загальну суму близько $14,7 млрд, які можуть бути пов'язані з тіньовими банківськими мережами Ірану. Найбільші потоки коштів проходили через банки Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів і Сінгапуру. Про це йдеться в повідомленні американського управління FinCEN від 23 листопада 2026 року.

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Через які країни проходили гроші

Управління з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) проаналізувало повідомлення американських фінансових установ про підозрілі операції (Suspicious Activity Reports, SARs) за період із січня 2025 року до серпня 2026 року.

Аналіз показав, що потенційно пов'язані з Іраном фінансові потоки охоплюють низку міжнародних банківських центрів.

Найбільші обсяги підозрілих переказів зафіксували за такими маршрутами:

Китай — ОАЕ: приблизно $2,6 млрд;

Сінгапур — ОАЕ: близько $981 млн;

Велика Британія — ОАЕ: приблизно $922 млн.

За даними FinCEN, фінансові мережі, які можуть використовуватися Іраном для міжнародних розрахунків, найбільш помітно представлені в ОАЕ, Гонконзі та Сінгапурі.

Водночас потрапляння операції до повідомлення про підозрілу діяльність не означає, що її незаконність уже доведено.

Як працюють тіньові банківські мережі

За висновками FinCEN, потенційно пов'язані з Іраном компанії працюють у різних секторах економіки, зокрема в нафтовій промисловості, міжнародній торгівлі, морських перевезеннях, інвестиційній діяльності та закупівлі технологій.

Такі структури можуть використовуватися для проведення міжнародних платежів через посередників і компанії, формально зареєстровані за межами Ірану.

Американські аналітики також виявили ознаки можливого використання компаній, зареєстрованих на Маршаллових і Британських Віргінських островах.

Окрему увагу FinCEN звернуло на юридичні особи, зареєстровані за адресами, пов'язаними з корпоративними реєстраторами.

На думку американського регулятора, такі структури потенційно можуть ускладнювати встановлення справжніх власників коштів і кінцевих отримувачів міжнародних переказів.

Чи змінилися масштаби фінансових операцій

FinCEN зазначає, що основні методи роботи потенційних тіньових банківських мереж Ірану протягом 2026 року суттєво не змінилися.

Водночас аналіз свідчить про можливе скорочення обсягів таких операцій, що, за оцінкою американського відомства, може вказувати на часткове порушення роботи відповідних фінансових каналів.

Раніше, у жовтні 2025 року, FinCEN повідомляло про виявлення приблизно $9 млрд операцій за 2024 рік, потенційно пов'язаних із тіньовими банківськими структурами Ірану.

Проте ці показники охоплюють різні часові проміжки, тому безпосередньо порівнювати їх як річну динаміку некоректно.

Що заявили у Мінфіні США

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що фінансові установи відіграють ключову роль у виявленні підозрілих міжнародних переказів.

За його словами, банки є першою лінією захисту від потрапляння до американської фінансової системи коштів, пов'язаних з іранським режимом.

Бессент також заявив, що Міністерство фінансів США продовжить перекривати фінансові канали, які, за оцінкою Вашингтона, використовуються для фінансування іранських військових програм, закупівлі озброєння та підтримки підконтрольних Ірану збройних угруповань.

США посилюють санкції проти фінансових посередників Ірану

Паралельно з оприлюдненням звіту 23 листопада Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти більш ніж двох десятків іранських обмінних компаній, підставних структур та пов'язаних із ними осіб.

Обмеження запровадили в межах операції Economic Outcast, спрямованої на протидію міжнародним фінансовим мережам, які, за твердженням американської влади, допомагають Ірану обходити санкції.

За даними Мінфіну США, такі посередники забезпечують проведення міжнародних платежів і доступ до іноземної валюти, зокрема завдяки використанню компаній за межами Ірану.

Для міжнародних банків результати аналізу FinCEN означають додаткову увагу до операцій із компаніями-посередниками, особливо якщо платежі проходять через кілька юрисдикцій або мають непрозору структуру власності.