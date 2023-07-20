У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

Після початку націоналізації Сенс Банк буде працювати у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це голова Фонду Світлана Рекрут заявила на спільному брифінгу з НБУ .

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За її словами, що не буде обмежень на зняття готівки та користування коштами. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

«Обмежень на кошти фізосіб не буде, тобто фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами, ті, що є на картках, в межах лімітів, які встановлені банком або НБУ», — заявила Рекрут.

Також, за її словами, не буде обмежень щодо зняття готівки у банкоматах — у межах ліміту, встановленого НБУ, та не буде обмежень для фізосіб по використанню овердрафтів — у межах лімітів, встановлених банком та НБУ.

Щодо юридичних осіб — наразі все заблоковано, бо це є вимога чинного законодавства, пояснила Рекрут.

«Ми зараз працюємо на прийом платежів від юросіб, а вихідні платежі будуть ходити завтра з другої половини дня», — пояснила вона.

При цьому кілька днів не будуть діяти всі договори щодо кредитування — тобто юрособи, у яких вже є діючі договори та кредитні лінії, вони не будуть діяти на період здійснення введення тимчасової адміністрації.

«Вкладники та клієнти банку повинні мінімально відчути ці незручності», — заявила Рекрут.

«Тимчасову адміністрацію запроваджено, наступний крок — це взяття банку під контроль, наступний крок — отримання рішення Кабміну щодо участі держави, а саме — купівлі банку, затвердження плану врегулювання, потім — призначення керівників за поданням Мінфіну та за погодженням НБУ, і останній крок — передача або продаж банку Міністерству фінансів.

Всі ці заходи ми плануємо здійснити протягом вихідних. І в понеділок банк працюватиме у звичайному режимі", — додала голова Фонду гарантування.

Нагадаємо

Правління Національного банку 20 липня ухвалило рішення про виведення з ринку Сенс Банку (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Завтра з 9 ранку Фонд гарантування вкладів введе до Сенс Банку тимчасову адміністрацію. Її очолить Вікторія Степанець.