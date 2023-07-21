Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію Сенс Банку

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку (раніше Альфа-банк) у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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«Уряд прийняв рішення купити банк за 1 гривню. „Сенс“ стає державним банком. Орган управління Мінфін», — зазначив нардеп.

Згодом ухвалення такого рішення підтвердили у пресслужбі уряду.

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Нагадаємо

Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.