Майкл Джордан: скільки коштує та на чому заробляє найбагатший баскетболіст світу
Головне за тиждень: Скасування 2% податку для ФОП, доплати військовим та тарифи на електроенергію
Майкл Джордан став не лише одним із найвідоміших спортсменів світу, але й, безперечно, найбагатшим, суттєво випереджаючи сучасних зірок. При цьому пік його кар'єри припав на 90-ті роки, коли середні заробітки спортсменів суттєво поступались нинішнім. Завдяки чому йому вдалося досягти таких результатів та куди він зараз інвестує статки, розповідає «Мінфін» у новій серії публікацій «Акули бізнесу».
З 1 серпня 2% податок для ФОП скасовується: парламент ухвалив остаточне рішення
Парламент підтримав в цілому податковий законопроект № 8401. Таким чином з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Рада директорів МВФ ухвалила перший перегляд програми EFF та виділення траншу на $886 мільйонів
Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF) та виділення Україні другого траншу обсягом 663,9 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що становить близько $886 млн.
Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців. Даний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні 28 червня.
В Horizon Capital дали прогноз, яким буде курс долара до кінця року та у 2024 році
Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ — у 2024-му.
Податок на нерухомість: скільки доведеться платити з 1 липня
До 1 липня українці мають отримати квитанції на оплату податку на квартири та будинки. Податок доведеться заплатити за нерухомість із «зайвими» квадратними метрами.
Золото дешевшає: як надовго та чи варто перейматися інвесторам
Золото вкотре підтвердило свій імідж одного з об'єктивних індикаторів реального стану життя всього людства. Ціну на «жовтий метал» у червні досить пристойно лихоманило, що було пов'язано з економікою, політикою та війною.
Дрібні банки розповіли, як довго ще зможуть підвищувати депозитні ставки
За останні два тижні 7 банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн підвищили ставки за гривневими вкладами. Ще дві фінустанови запропонували більш цікаві умови для приватних вкладників за доларовими та гривневими вкладами. Про всі актуальні пропозиції малих банків для фізосіб — у свіжому огляді «Мінфіну».
Нове житло для військових та переселенців: всі пільгові програми від забудовників
Левову частину покупців нового житла зараз становлять родини військових та вимушені переселенці. Тому саме за ці категорії інвесторів розгорнулася конкурентна боротьба серед забудовників. У портфелях багатьох із них вже з’явилися спеціальні програми для підтримки військових та ВПО.
В НБУ кажуть, що банківська система готова до відмови від готівки, але є нюанс
Якщо ініціатива щодо скасування готівки буде підтримана чинною владою, то банківська система України готова до такого виклику. Про це заявила на пресконференції перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
«Мінфін» почав формувати свій агресивний портфель: чому зробили ставку на космос
«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі — щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Ми вже придбали першу акцію для нашого консервативного портфелю. Розповідаємо, який актив і чому першим додано до нашого агресивного портфелю.
З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні
Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі на третину до 0,9%. Про це учасники ринку домовилися під час наради 26 червня.
Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна підвищилася на 80% до 7200 грн/МВт·год.
Райффайзен розповів, скільки завозить валюти та під які комісії приймає зношені купюри
Після початку повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк у 4 рази збільшив обсяг ввезення готівкової іноземної валюти в Україну. А також раз на місяць вивозить із країни банкноти з ознаками значного зношування.
Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків
Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків людям.
«Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів», — йдеться у розсилці банку.
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