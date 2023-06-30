Головне за тиждень: Скасування 2% податку для ФОП, доплати військовим та тарифи на електроенергію

Майкл Джордан став не лише одним із найвідоміших спортсменів світу, але й, безперечно, найбагатшим, суттєво випереджаючи сучасних зірок. При цьому пік його кар'єри припав на 90-ті роки, коли середні заробітки спортсменів суттєво поступались нинішнім. Завдяки чому йому вдалося досягти таких результатів та куди він зараз інвестує статки, розповідає «Мінфін» у новій серії публікацій «Акули бізнесу».

З 1 серпня 2% податок для ФОП скасовується: парламент ухвалив остаточне рішення

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Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців

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