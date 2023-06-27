З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

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Ставка interchange 0,9% означає повернення ринку до умов меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, ухваленого банками, НБУ та міжнародними платіжними системами у травні 2021 року.

Документ передбачав зниження interchange з 1 липня 2022-го до рівня «не вище 1%», а з 1 липня 2023-го — до рівня «не вище 0,9%».

Після підвищення interchange до 0,9% може зрости і комісія за еквайринг. Це може вплинути роздрібні на ціни, каже гендиректор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

Ритейл пропонує залишити ставку interchange на рівні 0,7% до кінця війни. Нацбанк також підтримує збереження чинних ставок ставки до кінця війни, бо це «витримує баланс інтересів бізнесу та банків», йдеться у письмовому коментарі пресслужби.

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Натомість банки очікують, що у разі незмінного interchange у 0,7% їм доведеться вводити комісії за обслуговування карток — 400−3000 грн на рік (за рахунок доходів від цих комісій банки покривають витрати на обслуговування та оновлення мереж терміналів). Такі розрахунки наведено у протоколі за результатами наради 26 червня.

Рішення про підвищення interchange набере чинності з 1 липня, однак його можуть відкорегувати після консультацій з НБУ, Мінекономіки та профільним комітетом Верховної Ради. Представники платіжних систем та найбільших банків пропонують провести відповідну зустріч після 3 липня, йдеться у протоколі.

Нагадаємо

До повномасштабної війни ритейл платив за еквайринг у POS-терміналах 1,8−2%.

З початку повномасштабної війни в Україні діють пільгові тарифи. Протягом минулого року комісія interchange кілька разів регулювалася незалежно від ставок, прописаних у меморандумі.

У березні 2022-го платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та interchange. У червні того ж року interchange відновили до рівня «не вище 0,3%», а у вересні — до рівня «не вище 0,7%».

У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.