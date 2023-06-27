Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі на третину до 0,9%. Про це учасники ринку домовилися під час наради 26 червня, пише Forbes.
З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні
Ставка interchange 0,9% означає повернення ринку до умов меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, ухваленого банками, НБУ та міжнародними платіжними системами у травні 2021 року.
Документ передбачав зниження interchange з 1 липня 2022-го до рівня «не вище 1%», а з 1 липня 2023-го — до рівня «не вище 0,9%».
Після підвищення interchange до 0,9% може зрости і комісія за еквайринг. Це може вплинути роздрібні на ціни, каже гендиректор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.
Ритейл пропонує залишити ставку interchange на рівні 0,7% до кінця війни. Нацбанк також підтримує збереження чинних ставок ставки до кінця війни, бо це «витримує баланс інтересів бізнесу та банків», йдеться у письмовому коментарі пресслужби.
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Натомість банки очікують, що у разі незмінного interchange у 0,7% їм доведеться вводити комісії за обслуговування карток — 400−3000 грн на рік (за рахунок доходів від цих комісій банки покривають витрати на обслуговування та оновлення мереж терміналів). Такі розрахунки наведено у протоколі за результатами наради 26 червня.
Рішення про підвищення interchange набере чинності з 1 липня, однак його можуть відкорегувати після консультацій з НБУ, Мінекономіки та профільним комітетом Верховної Ради. Представники платіжних систем та найбільших банків пропонують провести відповідну зустріч після 3 липня, йдеться у протоколі.
Нагадаємо
До повномасштабної війни ритейл платив за еквайринг у POS-терміналах 1,8−2%.
З початку повномасштабної війни в Україні діють пільгові тарифи. Протягом минулого року комісія interchange кілька разів регулювалася незалежно від ставок, прописаних у меморандумі.
У березні 2022-го платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та interchange. У червні того ж року interchange відновили до рівня «не вище 0,3%», а у вересні — до рівня «не вище 0,7%».
У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.
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Коментарі - 3
если проще на те же 0,2% уменьшить кешбек владельцам БПК.
Был 0,7% кешбек — станет 0,5%,
либо вообще обнулят кешбек —
всего-то делов…