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27 червня 2023, 16:43 Читать на русском

З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі на третину до 0,9%. Про це учасники ринку домовилися під час наради 26 червня, пише Forbes.

Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі на третину до 0,9%.
Фото: freepik.com

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Як зміниться розмір комісії

Ставка interchange 0,9% означає повернення ринку до умов меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, ухваленого банками, НБУ та міжнародними платіжними системами у травні 2021 року.

Документ передбачав зниження interchange з 1 липня 2022-го до рівня «не вище 1%», а з 1 липня 2023-го — до рівня «не вище 0,9%».

Після підвищення interchange до 0,9% може зрости і комісія за еквайринг. Це може вплинути роздрібні на ціни, каже гендиректор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

Ритейл пропонує залишити ставку interchange на рівні 0,7% до кінця війни. Нацбанк також підтримує збереження чинних ставок ставки до кінця війни, бо це «витримує баланс інтересів бізнесу та банків», йдеться у письмовому коментарі пресслужби.

Читайте: Visa і MasterCard планують підняти вартість послуг під час війни. Бізнес звернувся до влади

Натомість банки очікують, що у разі незмінного interchange у 0,7% їм доведеться вводити комісії за обслуговування карток — 400−3000 грн на рік (за рахунок доходів від цих комісій банки покривають витрати на обслуговування та оновлення мереж терміналів). Такі розрахунки наведено у протоколі за результатами наради 26 червня.

Рішення про підвищення interchange набере чинності з 1 липня, однак його можуть відкорегувати після консультацій з НБУ, Мінекономіки та профільним комітетом Верховної Ради. Представники платіжних систем та найбільших банків пропонують провести відповідну зустріч після 3 липня, йдеться у протоколі.

Нагадаємо

До повномасштабної війни ритейл платив за еквайринг у POS-терміналах 1,8−2%.

З початку повномасштабної війни в Україні діють пільгові тарифи. Протягом минулого року комісія interchange кілька разів регулювалася незалежно від ставок, прописаних у меморандумі.

У березні 2022-го платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та interchange. У червні того ж року interchange відновили до рівня «не вище 0,3%», а у вересні — до рівня «не вище 0,7%».

У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 червня 2023, 17:13
#
Зачем публиковать страшилки о возможных абонплатах в пределах 400−3000 грн в год,
если проще на те же 0,2% уменьшить кешбек владельцам БПК.
Был 0,7% кешбек — станет 0,5%,
либо вообще обнулят кешбек —
всего-то делов…
+
0
kingcity
kingcity
27 червня 2023, 18:05
#
До підняття роздрібних цін це не призведе, а от розмір кешбеку та інших «плюшок» може бути суттєво урізаний.
+
+15
bonv
bonv
27 червня 2023, 18:20
#
Закидон про абонемент піднапряже багатьох:)))
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