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26 червня 2023, 18:45 Читать на русском

Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків

Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків людям. Про це йдеться в інформаційній розсилці держбанку своїм клієнтам.

Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків людям.

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Списання коштів за непогашені кредити

«Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів», — йдеться у розсилці банку.

Уточнюється, що відповідні зміни у червні Приватбанком були внесені до його Умов та Правил надання банківських послуг у частині «Розірвання договору та закриття рахунків».

Як відомо, відмова в обслуговуванні це примусове закриття рахунку банком в односторонньому порядку. Після цього кошти з рахунку зазвичай або переказують на рахунок людини в іншому банку, або видаються йому готівкою через касу.

Якщо у клієнта Приватбанку на момент розірвання відносин був непогашений кредит у Приватбанку, то борг, що залишився, обов'язково спишуть з рахунку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
AAAA2000
AAAA2000
26 червня 2023, 19:32
#
##рач (обговорення) буде чи ні??
+
0
Gts 18
Gts 18
26 червня 2023, 20:29
#
Ээээ, я тоже так хочу! МОЖНО Я ВЫВЕДУ за кордон несколько лямов через карты, наберусь кредитов, а вы меня НАКАЖИТЕ (тол ко в терновый куст не бросай) и спишите и закроете эти говноприватовский мусор. Умоляю))))
+
0
Gts 18
Gts 18
26 червня 2023, 20:31
#
Давно не писал. Как поживают местные голодранцы? Сколько овгзелей купили , депозитАв открыли в гривне гыгыгыгыггыгв. А битки битки куриные, много вложились? Уже разбогатели? Гнилая маршрутка и беляш, я надеюсь, до такси дорасла? Или все также инвестируете на задней площадке))))))
+
+15
KValera
KValera
26 червня 2023, 22:10
#
Лучше не пиши.
+
0
bonv
bonv
26 червня 2023, 22:26
#
— Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
— Он первый начал!
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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