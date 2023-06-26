Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків людям. Про це йдеться в інформаційній розсилці держбанку своїм клієнтам.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Списання коштів за непогашені кредити

«Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів», — йдеться у розсилці банку.

Уточнюється, що відповідні зміни у червні Приватбанком були внесені до його Умов та Правил надання банківських послуг у частині «Розірвання договору та закриття рахунків».

Як відомо, відмова в обслуговуванні це примусове закриття рахунку банком в односторонньому порядку. Після цього кошти з рахунку зазвичай або переказують на рахунок людини в іншому банку, або видаються йому готівкою через касу.

Якщо у клієнта Приватбанку на момент розірвання відносин був непогашений кредит у Приватбанку, то борг, що залишився, обов'язково спишуть з рахунку.