Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків людям. Про це йдеться в інформаційній розсилці держбанку своїм клієнтам.
Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Списання коштів за непогашені кредити
«Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів», — йдеться у розсилці банку.
Уточнюється, що відповідні зміни у червні Приватбанком були внесені до його Умов та Правил надання банківських послуг у частині «Розірвання договору та закриття рахунків».
Як відомо, відмова в обслуговуванні це примусове закриття рахунку банком в односторонньому порядку. Після цього кошти з рахунку зазвичай або переказують на рахунок людини в іншому банку, або видаються йому готівкою через касу.
Якщо у клієнта Приватбанку на момент розірвання відносин був непогашений кредит у Приватбанку, то борг, що залишився, обов'язково спишуть з рахунку.
Коментарі - 5
— Он первый начал!
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/