Майкл Джордан: скільки коштує та на чому заробляє найбагатший баскетболіст світу

Майкл Джордан став не лише одним із найвідоміших спортсменів світу, але й, безперечно, найбагатшим, суттєво випереджаючи сучасних зірок. При цьому пік його кар'єри припав на 90-ті роки, коли середні заробітки спортсменів суттєво поступались нинішнім. Завдяки чому йому вдалося досягти таких результатів та куди він зараз інвестує статки, розповідає «Мінфін» у новій серії публікацій «Акули бізнесу».

На початку цього року журнал Sportico підрахував заробітки найвідоміших спортсменів. Зі значним відривом у рейтингу переміг Майкл Джордан із оцінкою у $3,3 млрд. Баскетболіст на $800 млн випередив гольфіста Тайгера Вудса, а найоплачуваніші футболісти — Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі — посіли лише п'яте і сьоме місце із заробітками $1,58 і $1,48 млрд відповідно.

У 2017 році Джордан став першим спортсменом, який потрапив до списку найбагатших людей світу журналу Forbes. Тоді його статки видання оцінило у $1 млрд.

Попри те, що Джордан завершив кар'єру у 2003 році, він продовжує заробляти більше, ніж абсолютна більшість діючих спортсменів. Минулого року він отримав $256 млн. Для порівняння: Мессі в цей період за ігри та рекламні контракти разом заробив лише $130 млн.

5 фактів про Майкла Джордана

Походить зі середнього класу

Історія сходження Джордана на спортивну вершину не схожа на кліше з американського кіно про хлопця, який завдяки баскетболу виривається зі злиднів.

Майкл походив зі середнього класу. Його батько спершу був оператором навантажувача, але згодом став начальником цеху на заводі. Мати керувала у банку відділом зв'язків із клієнтами.

Батьки Джордана були середнього зросту і ніколи професійно спортом не займалися. Не став професійним спортсменом також ніхто із його 4 братів та сестер. Хоча разом зі своїм старшим братом Майкл ходив на баскетбол в школі і казав, що хотів би стати хоча б наполовину таким майстерним, як він.

Мріяв стати бейсболістом і став ним

Серед усіх видів спорту, якими Джордан займався з дитинства, він найбільше любив бейсбол і мріяв стати професіоналом саме в цьому виді спорту. Його батько також хотів бачити Майкла саме бейсболістом.

У 12 років зі шкільною командою він став чемпіоном штату, а також був визнаний кращим гравцем чемпіонату. Пробував свої сили він і в інших видах спорту — грав за шкільну команду з американського футболу. Однак, у старших класах вже повністю зосередився на баскетболі.

Дитячу мрію він реалізував у 1994 році. На той час Джордан вже тричі поспіль виграв чемпіонат НБА у складі Чикаго Буллз і несподівано оголосив про завершення кар'єри. Він зізнався, що деякий час розмірковував над цим, оскільки втомився від баскетболу та надмірної уваги. Останнім поштовхом стало вбивство грабіжниками його батька.

Джордан уклав договір із професійним бейсбольним клубом Чикаго Вайт Сокс, який належав тому ж власнику, що і Чикаго Буллз. За договором Майкл продовжував отримувати свою «баскетбольну» зарплату. Щоправда, виступав Джордан не за цю команду, а за Бірмінгем Баронс у нижчому дивізіоні, а згодом — за регіональну команду Скоттсдейл Скорпіонз.

Бейсбольна кар'єра Джордана тривала рік, після чого він все ж повернувся у баскетбол.

На спорті заробив лише $90 млн

Джордан — один із найуспішніших та найтитулованіших баскетболістів в історії. Він 6 разів ставав чемпіоном фінальної серії НБА, а також став двократним олімпійським чемпіоном.

У списку найкращих снайперів НБА всіх часів він посідає 5 сходинку з 32 тис. набраних очок. При цьому в середньому за матч він набирав 30,1 очка — більше, ніж будь-який інший баскетболіст, що випереджає його у списку найкращих. Крім цього, оскільки Джордан грав атакувального захисника, він вважається одним із кращих гравців оборони в історії ліги.

Незважаючи на це, заробітки Джордана за контрактами зі спортивними командами за весь час спортивної кар'єри склали відносно невеликі $93,8 млн. При цьому $63,3 він отримав за останні два сезони виступів за Чикаго Буллз.

Для порівняння: зараз найвисокооплачуваніший гравець НБА Стефен Каррі отримує за контрактом із Голден Стейт Ворріорз $48 млн, а з 2024 року зароблятиме $55,8 млн.

Любитель азартних ігор

Джордан — відомий любитель азартних ігор. Він грав у казино, робив ставки, влаштовував парі з партнерами по команді, тренерами і навіть охоронцями спортивних арен.

Перший «задокументований» факт його азартності — чек на $5, виписаний під час навчання у коледжі за програну партію в більярд іншому студенту. Той, передбачаючи майбутню кар'єру Майкла, попросив заплатити не готівкою, а виписати чек. Зрештою, цей чек він продав на аукціоні за $12,3 тис.

Автор книги «Майкл Джордан: Життя» Роланд Лейзенбі стверджує, що за один вечір у казино напередодні матчу баскетболіст програв $500 тис. Також один зі знайомих Джордана стверджував, що той програв йому у гольф $1,25 млн. Хоча сам Майкл це заперечував.

Проблеми виникали через те, що Джордан часто грав напередодні важливих матчів, а також у тих штатах, де це заборонено. Під час судової справи проти відомого гравця і принагідно торгівця наркотиками Джеймса Боулера було оприлюднено чек на $57 тис., виписаний Джорданом. Баскетболіст визнав, що заплатив для покриття свого боргу за програш у гольф.

НБА тривалий час проводила перевірки щодо азартних ігор Джордана, хоча офіційних звинувачень так і не висунула.

Сам Майкл наполягав, що не має проблем із азартними іграми. За його словами, проблеми виникають тоді, коли гравець ризикує благополуччям своєї родини. А він до такої ситуації ніколи не наближався.

А для того, щоб задовольнити свій азарт, та час від часу вигравати та програвати гроші з професійними спортсменами, він збудував власне поле для гольфу під назвою «Бійня 23». Напої та їжу елітним членам клуба тут доставляють дронами.

Курив сигари перед матчами

Свою першу сигару Джордан викурив у 1991 році після перемоги в чемпіонаті і, за його словами, до того не пробував навіть сигарет. Однак, вже за декілька років став затятим курцем. «Кожного разу перед матчем я курив сигару. Мені подобалось відчуття успіху і спокою. Це найбільш розслаблююча річ», — розповідав він.

Зараз він викурює вже по 6 сигар на день. «Кожного разу, коли на мене все навалюється, я відкидаюся в кріслі, викурюю сигару і розслабляюсь», — каже Джордан.

За розрахунками експертів ринку, зважаючи на тривалість куріння Джордана та на марки сигар, яким він надає перевагу, на шкідливу звичку він витратив від $500 до $940 тис.

Чому він такий багатий

Як ми вже зазначали, контракти зі спортивними командами принесли Джордану відносно незначну частку від його заробітків. Звідки тоді гроші? Звісно, Майкл брав участь у різних рекламних кампаніях, телешоу і навіть знявся в анімаційно-ігровому фільмі «Космічний джем». Однак, основні заробітки йому приносить напрочуд вигідний контракт із Nike на виробництво спортивного взуття.

У 1984 році, ще до дебюту в НБА, Майкл підписав угоду з компанією. Відповідно до неї, Nike запускав лінійку кросівок під брендом Air Jordan, а баскетболіст за це отримував $250 тис. на рік і, що набагато важливіше, 5% від доходу бренду.

Угода для обох сторін виявилась значно вигіднішою, ніж вони могли уявити. Nike розраховував, що за 3 роки продасть кросівок на $3 млн, але на ділі вже за перший рік продав їх на $126 млн.

Читайте також: Біткоїн-родина Тайхутту: чому обміняли все майно на криптовалюту і що роблять зараз

Хоча Джордан вже 20 років як завершив кар'єру, бренд Air Jordan не втрачає популярності і навіть став окремим підрозділом у компанії. Бренд навіть став партнером відомої гри Fortnite.

Минулого року бренд продав товарів на $5,1 млрд, що становить 14% доходу Nike. Звісно, Майкл продовжує отримувати свої роялті. Щорічні виплати від компанії суттєво перевищують суму, яку він заробив за всю спортивну кар'єру.

На чому ще заробляє

Цілком можливо, що вже найближчим часом доходи Джордана від Nike затьмарить ще одна угода. У 2006 році він став співвласником баскетбольного клубу Шарлотт Горнетс, а у 2010 році викупив мажоритарну частку акцій за $275 млн (до суми входять борги клубу, «готівкою» він заплатив значно менше). Це зробило Джордана першим колишнім гравцем НБА, який став власником клубу.

За роки, впродовж яких Майкл керував клубом, його багато критикували за невдалий вибір гравців і спортивні результати. Шарлотт Горнетс лише тричі з 2006 року зуміли вийти в плей-офф НБА. Крім цього, за весь час, що клуб у власності Джордана, він жодного разу не підіймався вище шостого місця у східній конференції. Тому команду називають найгіршою в лізі за останні роки.

Попри це, вартість клубу злетіла в рази. Влітку цього року стало відомо, що Джордан продає мажоритарну частку у Шарлотт Горнетс за $3 млрд. Це суттєво перевищує оцінку Forbes, аналітики якого вважають справедливою ціну в $1,77 млрд. Також це вдвічі перевищує оцінку клубу у 2020 році, коли Джордан продав 20% його акцій за $300 млн.

Як пояснюють аналітики ринку, настільки висока ціна баскетбольного клубу пояснюється декількома факторами. По-перше, готується нова угода про продаж прав на трансляцію матчів НБА. Минула передбачала виплату $24 млрд за 9 років. Зараз очікується, що сума зросте до $75 млрд.

Крім цього, нові правила НБА дозволять володіти часткою в клубах фондам прямих інвестицій, пенсійним і суверенним фондам. Завдяки цьому в лізі чекають притоку нових інвесторів, в тому числі клубами зможуть зацікавитись фонди Саудівської Аравії чи Катару. При цьому пропозиція обмежена: НБА — закрита ліга, в якій грає 30 команд, і потенційні покупці можуть обирати лише серед них.

Це не єдина спортивна команда, в яку інвестував Джордан. У 2017 році він із іншими інвесторами придбав за $26 млн частку стартапу aXiomatic Gaming, який володіє кіберспортивною командою Team Liquid, що бере участь в турнірах StarCraft 2, League of Legends, Dota 2 тощо. Крім цього Джордану належать команди в мотоспорті та перегонах NASCAR.

Вкладає кошти легендарний баскетболіст і в компанії, які мають непряме відношення до спорту. Зокрема, він став одним із перших інвесторів Sportradar, що займається збором і аналізом спортивних даних. Зараз капіталізація компанії оцінюється майже в $4 млрд. Також він вклав гроші в одну з найбільших букмекерських компаній DraftKings. Щоправда, частка акцій, що належить Джордану в них, не розголошується. $305 млн він вклав у стартап Dapper Labs, який створив платформу віртуальних колекційних карток NBA Top Shot. Вартість стартапу за даними на червень цього року — $2,6 млрд.

Читайте також: Тім Дрейпер: мільярдер, який прогорів в Україні і чекає на зникнення традиційних грошей

Серед інших напрямів, куди заходив Джордан, — виробництво парфумів і одягу під власною торговою маркою, мережа ресторанів та текіла.

Стабільні ж прибутки від Nike дозволяють йому шукати нові напрямки для інвестицій і не надто перейматись їхньою дохідністю.