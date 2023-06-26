Райффайзен розповів, скільки завозить валюти та під які комісії приймає зношені купюри

Після початку повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк у 4 рази збільшив обсяг ввезення готівкової іноземної валюти в Україну. А також раз на місяць вивозить із країни банкноти з ознаками значного зношування. Про це повідомив директор департаменту грошового обігу, інкасації коштів і перевезення валютних цінностей Райффайзен Банку Віктор Гаркуша.

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Комісія за зношену інвалюту

Точних обсягів завезення/вивезення інвалюти він не навів. Натомість назвав розмір комісії, під яку його структура приймає зношену інвалюту.

«Для фізичних осіб доступна послуга обміну даних банкнот у наших відділеннях з комісією 10% від суми в гривні за курсом НБУ», — уточнив Гаркуша.

А ще запевнив, що зараз немає ажіотажного попиту на іноземну валюту. Хоча й визнав зростання кількості клієнтських звернень щодо обміну старих банкнот минулого тижня.

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«Протягом останнього тижня були звернення до Інфоцентру та відділення банку клієнтів з питань придатності до використання готівкового долара старого зразка та доцільності їхнього обміну на новий зразок. Після роз'яснень співробітників банку, що жодних змін у обігу готівкової валюти старого зразка немає, питання було вичерпано», — запевнив Віктор Гаркуша.

Банкір пояснив, що після закриття повітряного простору з початком великої війни Райффайзен Банк налагодив наземні логістичні маршрути, і його броньовики постійно возять готівкову інвалюту.

«Райф стабільно забезпечує потреби і своїх клієнтів, та інших українських банків у готівковій валюті, практично щодня ми ввозимо її в Україну», — повідомив Гаркуша.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з метою врегулювання непорозумінь при здійсненні валютно-обмінних операцій та мінімізації впливу людського фактора при визначенні ступеня зношування іноземної валюти Нацбанк здійснив комплекс заходів, спрямованих на вирішення ситуації.