Золото дешевшає: як надовго та чи варто перейматися інвесторам

Золото вкотре підтвердило свій імідж одного з об'єктивних індикаторів реального стану життя всього людства. Ціну на «жовтий метал» у червні досить пристойно лихоманило, що було пов'язано з економікою, політикою та війною.

Які фактори вплинули на вартість золота

З економічних причин спрацював фактор динаміки показників інфляції США та Європи, підвищення стелі держборгу США на початку червня, а потім засідання ФРС США 14 червня та ЄЦБ 15 червня щодо питання підвищення відсоткових ставок.

Нагадаю, що Федрезерв взяв паузу у черговому підвищенні відсоткової ставки, зберігши її на рівні 5,25% річних, а ЄЦБ продовжив підвищувати ключову ставку та підвищив її на 0,25% — до 4% річних.

Але заяви представників Конгресу США під час дебатів щодо американського держборгу на початку червня, а також коментарі чиновників Федрезерва та ЄЦБ із приводу майбутніх рішень щодо відсоткової ставки в середині місяця були настільки повними протиріч для інвесторів, що саме в цей час ціна золота, як захисного активу, і досягала свого піку.

До цього всього додавався політичний та військовий шантаж росії, яка загрожувала світові застосуванням ядерної зброї, підрив Каховської ГЕС та шантаж із Запорізькою АЕС, а також заколот Пригожина. Все це додало стресів багатьом інвесторам. І вони, для мінімізації своїх ризиків, періодично вдавалися до купівлі золота, що негайно позначалося на ціні на світових ринках.

А щойно розпал пристрастей хоч трохи знижувався — котирування золота на світових ринках на це реагували невеликим просіданням. Всі ці нюанси світової політики та економіки дуже добре видно на червневому графіку золота:

Що чекає на золото в липні

Липень цього року обіцяє бути дуже жорстким для золота за рахунок політичних, військових та економічних подій, які неминуче спровокують спекулятивне розгойдування цін на цей метал у разі підвищення глобальних ризиків.

Із важливих подій це будуть, щонайменше:

1. Підготовка та сам саміт НАТО у Вільнюсі (10−13 липня). Після нещодавнього бунту Пригожина та посилення активності українського контрнаступу країна-агресор постійно загрожує світові новими техногенними катастрофами, а також дедалі більше втягує Білорусь у свої військові ігри.

Україна ж, логічно, вже давно вимагає від своїх західних партнерів чіткого плану входження нашої країни до НАТО, що змусить чиновників цієї організації визначитись із алгоритмом та «дорожньою мапою» щодо цього питання.

Будь-яка агресивна риторика Росії на фоні зростання протистояння росії з країнами НАТО призведе до посилення бажання інвесторів йти в захисні активи для мінімізації своїх ризиків — тобто в золото. Це наразі ситуативно підштовхуватиме ціни на золото вгору.

2. Чергові засідання ФРС США (26 липня) та ЄЦБ (27 липня). Вони стосуватимуться подальшого підвищення ставок для боротьби з інфляцією, яка і в США, і в Європі залишається значно вищою за заплановану мету в 2%.

І якщо в Америці, на фоні відносно позитивних показників економіки, Федрезерв ще зможе з високою ймовірністю продовжити «паузу» у їх підвищенні, то голова ЄЦБ Крістін Лагард чітко вказала, що Європа буде змушена їх підвищувати й надалі. І, найімовірніше, на цьому засіданні ЄЦБ знову підвищить ключову ставку ще на 0,25% річних — тобто до 4,25% річних.

Але й американський фондовий ринок зараз лихоманить, досягнення у боротьбі з інфляцією поки що не мають ознак сталості, а політичні баталії навколо майбутніх виборів розгораються з новою силою. Це позначається на настроях споживачів у США.

І впевненості, що чиновники Федрезерва не змінять в останній момент своїх рішень, немає ні в кого. У результаті, на радість спекулянтам ралі за парою євро/долар і за золотом гарантовано пройдуть у період, як мінімум, із 25 до 28 липня.

3. Війна в Україні, загроза економічної рецесії, посилення протистояння США та Європи з Китаєм. Світ зараз настільки взаємопов'язаний, що успіхи ЗСУ на фронті безпосередньо впливають на котирування зовнішніх українських боргових паперів, а опосередковано — і на поведінку всього світового фондового ринку.

Насамперед, навіть не обсягами самого українського боргу та його дохідністю для глобальних гравців (ми поки що навіть не крапля у морі щодо обсягів світового ринку), скільки психологічно безпосередньо на настрої інвесторів.

Крім цього, значна частина розвинених країн та країн, що розвиваються, опинилися за крок від початку реальної економічної рецесії, і багато центробанків зараз активно скуповують золото у свої резерви, що підтримує котирування золота на світовому ринку.

Паралельно з цим, негативний приклад росії із заморожуванням її активів (у тому числі й ЗВР) США та ЄС, у відповідь на агресію рф в Україні, лякає і Китай, який також поступово нарощує частку золота у структурі своїх резервів на фоні його протистояння із Заходом у питанні Тайваню.

Вищеперелічені мною фактори дуже добре ілюструють останні дані за ринком золота, які зазвичай публікуються з певною затримкою, щоб не викликати спекулятивного розгойдування ринку.

Тож, 4 центральні банки — сінгапурський, китайський, турецький та індійський — були головними покупцями фізичного золота у першому кварталі 2023 року. Наприклад, по Сінгапуру чистий обсяг куплених золотих запасів становив 69 тонн. При цьому його центральний банк тримав загалом 222 тонни, що на 45% більше, ніж наприкінці 2022 року. А Китай збільшив свої золоті запаси на 58 тонн — до 2 068 тонн, що становить близько 4% від загального обсягу його ЗВР.

За моєю оцінкою, дані за другий квартал цього року також мають схожу динаміку.

Які події зіграють проти

Проти золота у липні гратимуть декілька факторів:

1. Високі відсоткові ставки у США та ЄС. Підвищення ставок ФРС США та ЄЦБ призвело до зростання дохідності різних інвестиційних інструментів: від казначейських облігацій США до облігацій корпоративного сектора. Це «відкачує» з ринку золота частину капіталів у ті моменти, коли економічні та політичні новини є відносно спокійними, і інвестори роблять кроки, щоб максимально заробити на фондовому ринку.

2. Тривожні дзвіночки з охолодження економіки Китаю, неоднозначні перспективи щодо Індії та ситуація з російським золотом. КНР та Індія — найбільші споживачі золота у світі, та їх показники впливають на загальну картину всього ринку дорогоцінних металів.

Китай. Обсяг безпосередньо виробництва золота у Китаї у першому кварталі 2023 року становив 84,972 тонни, що на 1,88% більше, ніж за аналогічний період минулого року (дані Китайського товариства золотопромисловців). Але при цьому обсяг споживання золота у промисловому виробництві та інших сферах за цей час становив лише 18,1 тонни, що на 16,9% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

І майже основну частину попиту забезпечила не промисловість, а населення, можливості якого, навіть з урахуванням населення Китаю, все ж таки не безмежні. І межа насичення цього ринку на фоні зниження економічної активності та старіння населення — не за горами.

Хоча поки що цифри ще й не такі вже «страшні». Зокрема, обсяг споживання золота для виготовлення золотих ювелірних виробів у Китаї склав 189,61 тонни, збільшившись на 12,29% у річному вимірі, і за вказаний період інвестиції громадян у золоті монети та золоті зливки зросли в країні на 20,47% — до 83,87 тонн.

Індія. Ринок ювелірних виробів Індії (другий найбільший споживач фізичного золота у світі) теж не демонструє надто вже радісної картини для золота. Попит в Індії у першому кварталі 2023 року різко впав, оскільки місцеві ціни на золото виявилися рекордно високими та нестабільними. Це відлякало як частину інвестицій у золото, так і скоротило попит на ювелірні вироби.

Тобто у світі спостерігається певне перевиробництво ювелірних виробів, порівнюючи з їх споживанням, а головними покупцями золота стають саме центральні банки, а не промисловість.

А населення у світі хоча й поки що активно скуповує золото у вигляді ювелірних виробів, злитків і монет, але економічна, демографічна ситуація, загроза стагнації та втрати доходів у багатьох країнах призводять до періодичного зниження попиту.

При цьому на фоні того, що через санкції золотодобувна та ювелірна промисловість росії не мають можливості офіційно реалізовувати основну частину своєї продукції за кордон (як це було раніше) — частину продукції вони змушені продавати «в сіру» (за аналогією з нафтою), що призводить до демпінгових цін на золото, і також насичує частину ринку дорогоцінних металів, знижуючи загальний світовий попит і ціну.

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Прогноз цін на золото у липні 2023 року: чи варто зараз купувати/продавати «жовтий метал»

У підсумку, всі вищеперераховані фактори для прогнозу цін на золото на липень досить різноспрямовані і залежать, переважно, від трьох складових:

1. Попит із боку центробанків.

2. Політичні, економічні та військові новини — насамперед, майбутні рішення ФРС США та ЄЦБ.

3. Індивідуальні настрої населення та інвесторів, які дуже емоційні та часто ірраціональні.

За моїм прогнозом, на золото найближчий місяць очікує відносний «боковик» у межах коридору від $1 870 до $1 965 за унцію з піковими коливаннями у період із 25 до 28 липня — перед, під час і відразу після оголошення рішень ФРС США та ЄЦБ.

Тому, ані потенційним покупцям, ані продавцям особливо панікувати не варто, пам'ятаючи, що інвестиції в золото — це, зазвичай, період, щонайменше, у 3−5 років.

При цьому графіки останніх декількох місяців показують, що періодично просідання світових цінників пробивало рівні близько позначки в $1 810 за унцію (березень цього року). Тобто при збереженні поточної ситуації «дна» поки що немає і не варто поспішати купувати.

Але й пікові значення понад психологічний поріг близько $2 000 за унцію досить недовговічні. Тому, у разі ситуативних стрибків золота у період із 25 до 28 липня вище цієї позначки (час рішень американського та європейського регуляторів за відсотковими ставками), я б вже фіксував прибуток і «не скупився».

Крім цього, важливим сигналом для всіх скептиків за глобальними перспективами золота є поведінка центральних банків щодо вкладення ними своїх резервів у купівлю цього металу.

Подібні дії регуляторів є додатковим підстрахуванням для тих інвесторів, хто заплутався у великій кількості інвестиційних інструментів і «боїться» то не встигнути вчасно вкластися, щоб заробити, то в паніці переживає тимчасові просідання цінників золота і готовий зробити емоційний продаж своїх золотих активів, що, зазвичай, приводить до збитків. Тому, для цієї категорії читачів спеціально публікую наступний графік цін на золото з 1971 року до сьогодні:

Звичайно, є нюанс у вигляді поправки на доларову інфляцію за ці понад 50 років.

Але дослідження показують, що, при вдалому входженні в цей ринок, і потім продуманому та неемоційному прийнятті рішень щодо продажу таких золотих активів, інвестор перекривав рівень інфляції та встигав зафіксувати непоганий прибуток навіть із урахуванням знецінення долара.