Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову , якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна підвищилася на 80% до 7200 грн/МВт·год.

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Як змінилися тарифи

Нацрегулятор з 30 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% з 2000 до 3000 грн/МВт·год.

Нацрегулятор підвищив прайскеп для денних годин з 7:00 до 19:00 на 25% з 4000 до 5000 грн/МВт·год.

НКРЕКП встановила граничну ціну для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, на 80% вище ніж 4000, 7200 грн/МВт·год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна — 125 % від ціни РДН, мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.