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27 червня 2023, 11:39 Читать на русском

Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна підвищилася на 80% до 7200 грн/МВт·год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

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Як змінилися тарифи

Нацрегулятор з 30 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% з 2000 до 3000 грн/МВт·год.

Нацрегулятор підвищив прайскеп для денних годин з 7:00 до 19:00 на 25% з 4000 до 5000 грн/МВт·год.

НКРЕКП встановила граничну ціну для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, на 80% вище ніж 4000, 7200 грн/МВт·год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна — 125 % від ціни РДН, мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+60
Eventop
Eventop
27 червня 2023, 11:45
#
Ахметов в захваті. Гутуймось до здорожчення всіх товарів та послуг. Як завжди банкет оплатить кінцевий споживач.
+
0
jakiro
jakiro
27 червня 2023, 12:01
#
Жесть
+
+55
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 червня 2023, 12:09
#
А где эксперты, которые писали что это правильно, это рыночно и это здорово! Вот интересно, на сколько подорожет изготовление той же формы для ВСУ и как это отразится на бюджете?
+
0
Cyanide Poison
Cyanide Poison
27 червня 2023, 12:12
#
Безграмотно написано
Цены и тарифы — разные вещи. Граничные цены и тарифы — еще более разные вещи.
Если говорят «граничная цена» то значит это предельная, а фактические цены могут быть ниже.

Естественно, никакого объяснения почему и зачем это было сделано (а тем более, какие были альтернативы) — не приведено.
+
+10
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 червня 2023, 12:15
#
Корнеплод под названием «хрен» не слаще другого корнеплода под названием «редька».
+
0
Cyanide Poison
Cyanide Poison
27 червня 2023, 12:30
#
Если для вас два абсолютно разных экономических термина — одинаковы, то зачем вы читаете портал посвященный экономике и финансам я вообще не понимаю.

Хотя, может, для вас дебет и кредит — одно и тоже. кто знает.
+
+25
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 червня 2023, 12:13
#
Вот вам и «стратегия» под гривневый инструмент. Главный «стратег» должен быть очень рад, все его «прибыли» быстро перекочуют в карманы ахметки.
+
0
Abramon
Abramon
27 червня 2023, 12:37
#
«Експерди» будуть співати про економічну доцільність, ринок диктує підвищення і т.д.
Скоро люди будуть радіти перемозі ЗСУ і не менше б раділи, якби рижого сєпара посадили з конфіскацією.
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