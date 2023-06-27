Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна підвищилася на 80% до 7200 грн/МВт·год.
Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі
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Як змінилися тарифи
Нацрегулятор з 30 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.
Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% з 2000 до 3000 грн/МВт·год.
Нацрегулятор підвищив прайскеп для денних годин з 7:00 до 19:00 на 25% з 4000 до 5000 грн/МВт·год.
НКРЕКП встановила граничну ціну для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, на 80% вище ніж 4000, 7200 грн/МВт·год.
Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт·год.
На балансуючому ринку максимальна гранична ціна — 125 % від ціни РДН, мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.
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Коментарі - 8
Цены и тарифы — разные вещи. Граничные цены и тарифы — еще более разные вещи.
Если говорят «граничная цена» то значит это предельная, а фактические цены могут быть ниже.
Естественно, никакого объяснения почему и зачем это было сделано (а тем более, какие были альтернативы) — не приведено.
Хотя, может, для вас дебет и кредит — одно и тоже. кто знает.
Скоро люди будуть радіти перемозі ЗСУ і не менше б раділи, якби рижого сєпара посадили з конфіскацією.