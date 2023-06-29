Податок на нерухомість: скільки доведеться платити з 1 липня

До 1 липня українці мають отримати квитанції на оплату податку на квартири та будинки. Податок доведеться заплатити за нерухомість із «зайвими» квадратними метрами. Про це пише NV.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кому і скільки доведеться платити

До 1 липня 2023 року українці мають отримати квитанції із сумами на оплату податку на квартири та будинки. Податок доведеться заплатити за нерухомість із «зайвими» квадратними метрами — приватні будинки понад 120 кв. м та квартири з площею понад 60 кв. м.

Сплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Якщо квитанції не буде, потрібно самостійно звернутись до податкової.

Сума оплати прив’язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року і не повинна перевищувати 1,5% за квадратний метр. Звітний рік у 2023 році — 2022 рік.

Читайте: Податок на нерухомість у 2023 році: як його сплатити під час війни і кому це можна не робити

Мінімальна зарплата у січні 2022 року становила 6 500 гривень. Тож максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр не може перевищувати 97 гривень 50 копійок.

Якщо квартира має 70 кв. м (норматив перевищено на 10 кв.м), то вам доведеться заплатити 975 гривень. Якщо ж ваше житло набагато більше за норму, то і суми будуть вищими.

Кому не нараховується податок на нерухомість

Насамперед це власники чиє житло відповідає нормам. Також через повномасштабне вторгнення запровадили послаблення, тому фізичним особам не нараховуватимуть податок на нерухомість, якщо об'єкти нерухомості або їх частини:

розташовані на територіях, на яких ведуться або вели активні бойові дії;

розташовані на територіях, що знаходяться в тимчасовій окупації, або тимчасово окуповані російською армією;

виявилися непридатними для проживання через військову агресію російської федерації проти України.

Читайте також: Документ за 5 секунд. У «Дії» знову можна підтвердити власність на нерухомість