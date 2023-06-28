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28 червня 2023, 18:33 Читать на русском

В НБУ кажуть, що банківська система готова до відмови від готівки, але є нюанс

Якщо ініціатива щодо скасування готівки буде підтримана чинною владою, то банківська система України готова до такого виклику. Про це заявила на пресконференції перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Якщо ініціатива щодо скасування готівки буде підтримана чинною владою, то банківська система України готова до такого виклику.

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Банківська система готова до відмови від готівки

Вона зазначила, що ще жодна країна світу не може поділитися подібним досвідом, тож певний обсяг готівки все ж таки має бути в обігу. Але банківська система України готова до таких нововведень.

«Банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дають змогу навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на картку гроші або розрахуватися через вбудований у телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова. Чи готова до цього Україна?» — сказала вона.

Рожкова зізналася, що не знає, яка країна у світі змогла повністю відмовитися від готівки.

«Ба більше, навіть у суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю, були негативні якісь навіть практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалося», — зазначила Рожкова.

Але, на думку Катерини Рожкової, Україна все одно повинна прагнути до збільшення безготівкових розрахунків.

«Тому, що вони є дешевшими для банків, для бізнесу і для населення, врешті-решт. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що можемо забезпечувати нульовий обсяг готівки в обігу», — підкреслила вона.

Нагадаємо

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма днями заявив, що в Україні хочуть повністю відмовитися від готівки, а 100% оплат проводитимуть онлайн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Dmitrik7
Dmitrik7
28 червня 2023, 18:56
#
А вы говорите, что впереди светлое будущее :)

«Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами» ©
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0
nitrolog
nitrolog
28 червня 2023, 19:06
#
Якісь «Нові Васюки»
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