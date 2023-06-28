В НБУ кажуть, що банківська система готова до відмови від готівки, але є нюанс

Якщо ініціатива щодо скасування готівки буде підтримана чинною владою, то банківська система України готова до такого виклику. Про це заявила на пресконференції перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Банківська система готова до відмови від готівки

Вона зазначила, що ще жодна країна світу не може поділитися подібним досвідом, тож певний обсяг готівки все ж таки має бути в обігу. Але банківська система України готова до таких нововведень.

«Банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дають змогу навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на картку гроші або розрахуватися через вбудований у телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова. Чи готова до цього Україна?» — сказала вона.

Рожкова зізналася, що не знає, яка країна у світі змогла повністю відмовитися від готівки.

«Ба більше, навіть у суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю, були негативні якісь навіть практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалося», — зазначила Рожкова.

Але, на думку Катерини Рожкової, Україна все одно повинна прагнути до збільшення безготівкових розрахунків.

«Тому, що вони є дешевшими для банків, для бізнесу і для населення, врешті-решт. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що можемо забезпечувати нульовий обсяг готівки в обігу», — підкреслила вона.

Нагадаємо

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма днями заявив, що в Україні хочуть повністю відмовитися від готівки, а 100% оплат проводитимуть онлайн.