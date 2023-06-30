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30 червня 2023, 9:26 Читать на русском

Рада директорів МВФ ухвалила перший перегляд програми EFF та виділення траншу на $886 мільйонів

Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF) та виділення Україні другого траншу обсягом 663,9 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що становить близько $886 млн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF) та виділення Україні другого траншу обсягом 663,9 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що становить близько $886 млн.
Фото: bank.gov.ua

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На що будуть спрямовані кошти

За даними регулятора, відповідні кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України. Крім того, вони підтримають міжнародні резерви, що посилюватиме спроможність Національного банку забезпечувати стійкість валютного ринку.

«Україна виконала всі структурні маяки за період до кінця червня. Крім того, було виконано всі кількісні критерії ефективності за програмою: як постійні, так і з визначеним терміном на кінець квітня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Керівництво МВФ також відзначило налаштованість української влади чітко дотримуватися умов програми EFF, підкресливши, що послідовна відповідальність та підтримка темпу реформ у складний період попереду є важливими для збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

За словами голови Податкового комітету Данила Гетманцева, МВФ підкреслив, що країна залишається відданою виконанню програми, подальший прогрес на цьому шляху передбачає:

  • збереження бази податкових надходжень (в т.ч. утримання від її розмивання);
  • забезпечення макрофінансової стійкості (скорочення інфляції, стабільного обмінного курсу, здорового банківського сектору);
  • посилення структурних реформ, насамперед, у сфері державного управління і боротьби з корупцією.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів МВФ затвердила чотирирічну програму «Механізм розширеного фінансування» для України обсягом 11,6 млрд СПЗ (еквівалент близько $15,6 млрд). Це рішення Ради виконавчих директорів МВФ також передбачало негайне виділення першого траншу Україні в розмірі 2 млрд СПЗ ($2,7 млрд).

Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $115 млрд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
30 червня 2023, 10:07
#
Кроме поднятия цен и тарифов эффективности не видно.
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