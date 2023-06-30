Парламент підтримав в цілому податковий законопроект № 8401. Таким чином з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. Про це заявив перший заступник податкового комітету
З 1 серпня 2% податок для ФОП скасовується: парламент ухвалив остаточне рішення
Парламент підтримав в цілому податковий законопроект № 8401. Таким чином з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. Про це заявив перший заступник податкового комітету
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Законопроект врегульовує перехід з 2% ЄП:
- платник 2% Єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
- новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
- автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
- надати платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року.
Законопроєктом з 1 серпня також частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
Повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.
Але звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).
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Крім того, законопроєктом також передбачено:
- «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);
- надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
«Норма, що для передачі юридичними особами товарів для сил оборони не потрібно затвердженого переліку КМУ», — зазначив Железняк.
Він також додав, що прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
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Коментарі - 5
https://youtu.be/WskFV8W0b88
Зеленський у березні 2022року обіцяв, що бізнесу буде легше, не буде драконівськіх перевірок та штрафів, буде дерегуляція, буде спрощена система 2%замисть ПДВ, буде звільнення ФОПів від ЕСВ та единого податку, тільки щоб бизнес працював.
Усе це — «на час военного стану та ще минимум на рік після его завершення «повідомив Президент.
Якщо ти ФОП то 5% і від того що ти захотів показати. :(