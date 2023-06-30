Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту № 9342 на сайті Верховної Ради.
Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
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Даний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні 28 червня.
Які норми зберегли
- військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30−100 тисяч грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз;
- доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам — 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ;
- відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої;
- не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.
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Що змінилося
- для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тисяч);
- померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;
- тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;
- мінімальний поріг доплати для інструкторів — 15 тис. грн за порядком КМУ;
- щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
- безперервна відпустка на лікування — не більше 4 місяців;
- строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними змінами) доповнити словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».