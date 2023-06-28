Нове житло для військових та переселенців: всі пільгові програми від забудовників

Левову частину покупців нового житла зараз становлять родини військових та вимушені переселенці. Тому саме за ці категорії інвесторів розгорнулася конкурентна боротьба серед забудовників. У портфелях багатьох із них вже з’явилися спеціальні програми для підтримки військових та ВПО. Про них розповість «Мінфін».

Вибір для покупців нового житла знов зростає

Майже на 30% об'єктів, розпочатих ще до 24 лютого 2022 року, будівельні роботи так і не поновилися. Та все ж «первинка» демонструє позитивні тенденції.

Тільки за перший квартал, згідно даних Держстату, в Україні введено в експлуатацію 1,94 млн кв. м житла — понад третину від всього обсягу за 2022 рік. Житловий фонд поповнився новими «квадратами» у кожній області, окрім Луганської та Херсонської.

Ба більше, запускаються нові проєкти. Найактивніше працюють будівельні майданчики на заході країни — Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. У п’ятірці лідерів також Київщина. У столиці лише за 20 днів червня з’явилися 3 нові житлові комплекси, а в Київській області — 7.

Загалом, згідно даних порталу ЛУН, у продажу в Україні 2 643 черги у ЖК. У Києві «квадрати» пропонують у 393 об'єктах, у передмісті — у 933.

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Скільки коштує «квадрат» у столиці

За умов вкрай низького попиту забудовники не можуть сильно накручувати прайси. За словами CMO Alliance Novobud Ірини Міхальової, з початку року ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 3−5% у гривні, залежно від класу та готовності проєкту. Здебільшого, на це вплинуло збільшення вартості будівельних матеріалів та їхньої логістики, подорожчання послуг підряду та заробітних плат вузькопрофільних будівельних спеціалістів тощо.

«Зростає вартість квадратних метрів і через певний дефіцит якісних та ліквідних пропозицій на високих стадіях будівництва, а саме таке житло сьогодні має найбільший попит», — додає експертка.

Середня ціна на квадратний метр у новобудові Києві, за даними ЛУН, становить близько $1 300. Самі ж забудовники озвучують вищу середню вартість новозбудованого «квадрата» — на рівні $1 800, але уточнюють, що вартість квадратного метра залежить від багатьох факторів: локації, класу житла, інфраструктурного наповнення, ступеня готовності тощо.

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Стан первинки: на одного покупця три продавця

Починаючи з весни, попит на житло в новобудовах оживився, хоча й залишається на рівні 20% від довоєнного.

«Залежно від локації, стану готовності, класу та якості об'єкта, рівень попиту в середньому, щонайменше, втричі менший за пропозицію. Лише в окремих об'єктах, зведення яких наближається до завершення, попит на 40−50% менший за пропозицію», — розповідає співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Купують, здебільшого, житло для власних потреб, частка таких угод, за словами директорки з маркетингу групи компаній DIM Дар'ї Беді, становить 80%. На інвестиційні продажі, які раніше складали 40 і більше відсотків, зараз припадає близько 20%. Великі сподівання учасники ринку покладають на реалізацію відкладеного попиту.

«Серед клієнтів, які за останні три місяці придбали нерухомість в Alliance Novobud, 30% — це ті, хто цікавився нашими проєктами ще наприкінці 2021-го — на початку 2022 року. Вони повернулися з чітко сформульованим бажанням інвестувати у нерухомість», — зауважує CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова.

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Що шукають покупці

Портрет середньостатистичного покупця сьогодні змінився. Здебільшого, це сім'ї військовослужбовців і внутрішні переселенці. За даними КМДА, у Києві зареєструвалися майже 400 тисяч ВПО. Це, більшою мірою, люди з Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Дніпра, Херсона тощо. Багато з них мають фінансову можливість та бажання облаштовуватися на новому місці у власній квартирі.

У фокусі покупців — переважно уже готове або на завершальній стадії робіт житло у сегменті комфорт плюс.

«Як правило, шукають нерухомість на високих етапах готовності, невеликої площі, з ремонтом. Їх часто готові купувати навіть за стовідсоткової оплати і за ринковою ціною», — кажуть у компанії DIM.

Такі тенденції відзначають і у Alliance Novobud. У компанії кажуть, що на однокімнатні квартири та «смарти» вже відчувається певний дефіцит.

Є також попит на 2- та 3-кімнатні квартири. Їх купують здебільшого внутрішні переселенці на декількох господарів, адже люди виїздили цілими родинами.

Серед головних критеріїв вибору квартири, крім готовності об'єкта, — доступна ціна і безпекова складова.

«Наявність в будинку приміщень подвійного призначення, які можна трансформувати в укриття, — великий плюс», — підкреслює Ірина Міхальова.

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Що забудовники пропонують військовим і ВПО

Військові і ВПО виступають фактично одним із вирішальних драйверів попиту на житло. Не дивно, що забудовники конкурують за цих покупців.

«Ми розробили цілу лінійку інструментів, крім добре відомої єОселі, партнером якої теж є. Наприклад, пропонуємо індивідуальні програми розтермінувань із мінімальним першим внеском і тривалим періодом на виплат — від 10% авансу і до 5 років. Є й інші фінансові інструменти підтримки.

Скористатись ними можуть усі військовослужбовці, звернувшись до відділу продажів. Жодних обмежень ні за віком, ні за сімейним статусом", — каже Олена Рижова, комерційна директорка групи компаній DIM.

Про спеціальні програми для військовослужбовців розповіли також в Alliance Novobud. Вона запроваджена з жовтня 2022 року і діє паралельно з державною іпотечною програмою «єОселя», але гнучкіша. Крім того, є й інші пропозиції.

«Станом на сьогодні за програмою для військовослужбовців Alliance Novobud пропонує придбати квартиру в розтермінування до 18 місяців без дорожчання та з першим внеском від 500 тис. грн», — деталізувала Ірина Міхальова.

Окрема програма в компанії впроваджена і для ВПО, але вона діє тільки на житло у комплексах, розміщених у м. Бровари. Девелопер пропонує скористатися розтермінуванням без дорожчання на 12 місяців із першим внеском всього 10%. Залишок розтермінування — на 48 місяців із дорожчанням.

Таких пропозицій для військових і ВПО чимало. «Мінфін» проаналізував портал ЛУН та сайти столичних девелоперів і зібрав найкращі програми. До нашого огляду потрапили 11 забудовників. Вони дають можливість захисникам та внутрішнім переселенцям придбати квадратні метри на пільгових умовах у понад 40 ЖК.

Здебільшого, пропозиції зводяться до додаткових знижок на нерухомість. Розмір не такий вже і великий, порівнюючи з вартістю житла, — від 5 до 15%. Але це точно краще, ніж нічого.

Пропозиції для військових та ВПО від столичних забудовників

Забудовник ЖК Вартість кв м у ЖК, грн Пропозиція Примітки LEV Development Life Story 44 600 — 67 300 Для військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей, мешканців тимчасово окупованих територій знижка -12% від загальної вартості квартири (при всіх способах оплати). Для тих, хто втратив житло, -15% від загальної вартості квартири (при всіх способах оплати). Безвідсоткове розтермінування на період будівництва. Знижка діє на усю суму внесених коштів та не сумується з іншими знижками, що діють на період акції. Central Hills 33 000 — 43 000 KSM-GROUP Кришталеві джерела 42 000 — 68 000 Знижка 3% для учасників бойових дій на квартири за умови 100% оплати або розтермінування платежу на 6 місяців. АВЕНЮ 42 39 900 — 50 000 Феофанія city 42 000 — 55 000 Alliance Novobud Montreal House 92 650 — 124 900 Для мешканців населених пунктів, які постраждали чи перебувають у зоні бойових дій,

розстрочка до 5 років за умови внеску від 10% вартості квартири та покриття оренди житла для проживання сім'ї на термін до моменту здачі квартири. Для військовослужбовців за контрактом та працівників сектору безпеки й оборони — можливість придбання квартири в розтермінування до 18 місяців без дорожчання та з першим внеском від 500 тис. грн. Illinsky House 129 650 — 181 600 Центробуд Eco Dream 38 000 — 50 300 Знижка 2,5% на квартири та індивідуальна знижка на паркомісце та комору для ЗСУ та ВПО Ковальська Русанівська Гавань 33 900 — 51 050 Додаткова знижка 2% за будь-яких умов оплати для контрактників ЗСУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПС, УДО, Держспецзв’язку, ДССТ, а також військових прокурорів ОГП, осіб рядового й начальницького складу ДСНС, співробітників служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спецоперацій НАБУ та поліцейських. Будинок «31» 45 800 — 70 800 Будинок на Вавілових 41 700 — 66 700 Crystal Park Tower 86 400 — 90 900 Kub29 51 050 — 70 800 РІЕЛ Оk'Land 43 800 — 59 350 Особливі умови на купівлю помешкання для:

— військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають в зоні бойових дій, додаткова знижка — 5%; — військовослужбовців та членів їх сімей, які не перебувають в зоні бойових дій, додаткова знижка — 3%; — медпрацівників та членів їх сімей, які перебувають в зоні бойових дій, додаткова знижка — 5%; — медпрацівників та членам їх сімей, які не перебувають в зоні бойових дій, додаткова знижка — 3%; — переселенців із зони бойових дій додаткова знижка — 5%. Додаткова знижка надається незалежно від суми першого внеску та за пред’явлення підтверджуючих документів Maxima Residence 46 500 — 92 650 Берег Дніпра 44 450 — 55 600 Nordica Residence 58 650 — 88 550 DIM Lucky Land 44 700 — 69 300 Для військових індивідуальні програми розтермінувань із мінімальним першим внеском і тривалим періодом на виплат — від 10% авансу і до 5 років. Інтергал-Буд Сирецькі Сади 33 000 — 60 850 Додаткова знижка -3% для тих, хто втратив домівки внаслідок війни. Крім того, внутрішньо переміщені особи можуть придбати квартиру, паркомісце або комору за фіксованим пільговим курсом, а також за акційною програмою розтермінування без здорожчання з першим внеском від 30%. Паркові Озера 47 950 — 80 450 Нивки-Парк 32 300 — 72 650 Голосіївський 47 000 — 79 550 SKY AVENUE 43 800 — 68 650 Володимирський 83 800 — 95 950 Причал 8 41 150 — 51 400 Академ-Квартал 49 900 CITY HUB 47 000 — 58 000 Теремки 40 250 — 65 550 Креатор-Буд Creator City 62 600 — 85 200 Індивідуальні знижки для військовослужбовців, медиків, волонтерів та переселенців. Gravity Park 36 000 — 46 800 BudCapital Manhattan city 61 450 — 130 400 Додаткова знижка 5% для військових ЗСУ. Додаткова знижка застосовується до всіх наявних знижок і діє при купівлі об'єкта нерухомості будь-якої схеми інвестування (100% оплата або розстрочка). Star City 34 550 — 42 000 Вежа на Ломоносова 70 000 — 76 350 Новопечерська Вежа 71 250 — 74 700 Київміськбуд Урлівський-1 44 500 — 45 250 Додаткові знижки до вже існуючих для вимушених переселенців із зони підтоплення у Херсонській області внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС. Додаткова знижка 5% надається за умови повної оплати до вже існуючих знижок, що складає разом до 10%. При купівлі за договором про розтермінування, до існуючих знижок надається додаткова знижка 3%, що складає разом до 5,5%. Також додаткова знижка 5% надається воїнам ЗСУ. Урлівський-2 44 200 — 46 050 Отрада 36 150 — 37 600 Курнатовського 36 250 — 44 050 Італійський квартал — 2 40 450 — 48 750 Абрикосовий 35 650 — 38 250 Медовий -2 34 400 — 50 400 Star city 34 550 — 42 000

Джерело: ЛУН, сайти забудовників

Прогнози ринку

У Alliance Novobud прогнозують, що при збереженні нинішніх настроїв споживачів до кінця року ринок може зрости ще на 12−15 %.

Володимир Семенцов вважає, що у II півріччі попит зростатиме лише на майже готові об'єкти в окремих локаціях, що є найзахищенішими від ворожих ракетних атак.

«Найбільша увага потенційний покупців (понад 75% попиту) буде прикута до 1- та 2-кімнатних осель площею від 40 м² до 70 м² в об'єктах на фінальних стадіях будівництва», — додає він.

Ядро покупців й надалі формуватимуть ті, в кого житлове питання стоїть гостро — ВПО, учасники програми «єОселя», ті, хто планував придбання квартири до вторгнення тощо. Прогнозується також й зростання частки інвесторів, але повільно, девелопери звітують, що якихось значних зрушень тут не очікується. Масове повернення можливе тільки після перемоги.

Інвестори віддаватимуть перевагу тим девелоперам, які перші повернулися на будмайданчики та продовжують активно будувати.

«Ці девелопери „беруть“ покупців не ціною, а, насамперед, довірою — довгостроковою та стабільною», — підкреслює Ірина Міхальова.

Щодо цін, то експерти сходяться на думці, що до кінця року вони зростатимуть, але не стрімко. Володимир Семенцов прогнозує «м'яке» збільшення в середньому на 3−5% у гривневому еквіваленті. Але все залежатиме від перебігу воєнних дій та економічної ситуації в країні.