Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ — у 2024-му. Про це під час Форуму підприємців Forbes розповів старший партнер Horizon Capital Василь Тофан.
В Horizon Capital дали прогноз, яким буде курс долара до кінця року та у 2024 році
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Валютний прогноз
«Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/$. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/$», — сказав Тофан.
Наразі роздрібний курс долара знаходиться на рівні 37,3 грн/$, євро — 41 грн/€.
Тофан відзначив, що золотовалютні резерви НБУ є навіть більшими, ніж до повномасштабного вторгнення.
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За підсумками травня 2023-го вони складали $37,3 млрд. Станом на кінець лютого 2022-го — $27,6 млрд.
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Коментарі - 6
как по мне вполне реально, по Алексу не будет, но и по Перцу не будет, Оллоло вообще в пролете