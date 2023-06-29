В Horizon Capital дали прогноз, яким буде курс долара до кінця року та у 2024 році

Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ — у 2024-му. Про це під час Форуму підприємців Forbes розповів старший партнер Horizon Capital Василь Тофан.

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Валютний прогноз

«Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/$. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/$», — сказав Тофан.

Наразі роздрібний курс долара знаходиться на рівні 37,3 грн/$, євро — 41 грн/€.

Тофан відзначив, що золотовалютні резерви НБУ є навіть більшими, ніж до повномасштабного вторгнення.

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За підсумками травня 2023-го вони складали $37,3 млрд. Станом на кінець лютого 2022-го — $27,6 млрд.