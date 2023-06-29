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29 червня 2023, 14:38 Читать на русском

В Horizon Capital дали прогноз, яким буде курс долара до кінця року та у 2024 році

Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ — у 2024-му. Про це під час Форуму підприємців Forbes розповів старший партнер Horizon Capital Василь Тофан.

Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ - у 2024-му.
Фото: depositphotos.com

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Валютний прогноз

«Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/$. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/$», — сказав Тофан.

Наразі роздрібний курс долара знаходиться на рівні 37,3 грн/$, євро — 41 грн/€.

Тофан відзначив, що золотовалютні резерви НБУ є навіть більшими, ніж до повномасштабного вторгнення.

Читайте: Курс долара та євро до кінця місяця: найнебезпечніші дні для купівлі та продажу валюти

За підсумками травня 2023-го вони складали $37,3 млрд. Станом на кінець лютого 2022-го — $27,6 млрд.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
Kaleso
Kaleso
29 червня 2023, 15:07
#
Ну ну
+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
29 червня 2023, 15:27
#
Бред.
+
0
xapyga
xapyga
29 червня 2023, 17:05
#
Почему бред, потому что из-за чуйки купили по 42?
как по мне вполне реально, по Алексу не будет, но и по Перцу не будет, Оллоло вообще в пролете
+
0
bsa73
bsa73
29 червня 2023, 17:13
#
Обычно слово Бред употребляют люди окончившие факультет физического воспитания в Университете Экономики и Права…
+
0
Александр Дунин
Александр Дунин
29 червня 2023, 17:12
#
До кінця року буде 37−38+.
+
0
alexkush
alexkush
29 червня 2023, 17:52
#
До кінця року буде 39−40
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