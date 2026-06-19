Главное за неделю: НБУ распродает валюту, открыт первый переговорный кластер, пенсии могут вырасти

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: НБУ распродает валюту, открыт первый переговорный кластер, пенсии могут вырасти

Главное через неделю с 15 по 19 июня.

Главное через неделю с 13 по 19 июня.

Пенсии с 1 июля вырастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

С 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой прибавок, привязанных к этому показателю. Перерасчет проведут автоматически, без обращений в отделения.

Штрафы за мусор: для граждан — до 15,3 тысяч, для чиновников — до 51 тысяч гривен

В Украине планируют существенно усилить ответственность, а именно штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды. Соответствующие законопроекты № 15325 и № 15327 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Пенсии по 3 млн грн в год: названы депутаты и судьи с наибольшими выплатами

913 действующих депутатов и судей получают пенсии в Украине. Это 14% от общего числа должностных лиц, подавших декларации за 2025 год. Наибольшую пенсию среди депутатов задекларировал Василий Нимченко — 2,3 млн грн в год, тогда как рекорд среди судей принадлежит Виктору Школярову почти из 3 млн грн.

НБУ резко увеличил продажу валюты: интервенции достигли максимума с конца марта

Нацбанк на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $388,4 млн, или на 50,7% — до $1 млрд 154,9 млн, что стало самым недельным объемом интервенций с конца марта.

Вступление Украины в ЕС: открыт первый и важнейший переговорный кластер

15 июня 2026 г. в Люксембурге во время второй Межправительственной конференции между Украиной и Европейским Союзом официально открыли переговорный Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Украина также официально приняла бенчмарки (условия), определенные Европейским Союзом для дальнейшего продвижения переговоров.

Государство выплатит пенсионерам сразу 10 пенсий: кто имеет право на такую выплату

Украинцы после ухода на пенсию могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на значительную единовременную помощь. Ее размер составляет десять месячных пенсий, но получить деньги смогут не все.

Курс доллара свыше 51 грн и рост «минималки: что предусматривает Бюджетная декларация на 2027−2029 годы

Камбин представил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, в которой заложены два сценария развития событий — в зависимости от хода войны.

Половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже из-за острого дефицита кадров

Украина нуждается около 4,5 млн дополнительных работников. Но бизнес не торопится искать их за границей. По данным опроса Европейской бизнес ассоциации, 45% компаний не планируют нанимать трудовых мигрантов вообще, еще 41% допускают такую возможность только теоретически. Активно работают в этом направлении только 12% респондентов, а реальный опыт у 2%

Уорш начал с паузы: ФРС снова оставила ставку без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 16−17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%. Но есть нюансы.

Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Дом в селе»

Утверждены правила и условия программы «Дома в селе» для ВПЛ. Правительство приняло порядок реализации двухлетнего экспериментального проекта по обеспечению переселенцев жильем в сельской местности.

Украинцы массово забирают валюту из банков: что показала статистика за май

Средства населения на счетах и депозитах в банках выросли до очередного исторического максимума — 1,479 трлн грн. В то же время, темпы прироста заметно замедлились: в мае объем средств увеличился лишь на 0,1%, а годовые темпы роста снизились до 16,9%.

Объемы кэша у населения установили новый рекорд: эксперт объяснил, откуда столько денег

Объем наличных денег на руках населения (денежный агрегат М0) в Украине по итогам мая превысил 911,9 миллиарда гривен, что стало новым историческим рекордом.

Выплата 3 000 евро: кто в Украине сможет получить репарации

Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплаты неотложных репараций гражданам, пострадавшим от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Решение правительства предусматривает предоставление пострадавшим лицам единовременной денежной помощи в размере 3 000 евро.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kvitka7 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами