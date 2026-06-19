Главное за неделю: НБУ распродает валюту, открыт первый переговорный кластер, пенсии могут вырасти

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Пенсии с 1 июля вырастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

С 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой прибавок, привязанных к этому показателю. Перерасчет проведут автоматически, без обращений в отделения.

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