Главное через неделю с 15 по 19 июня.
Главное за неделю: НБУ распродает валюту, открыт первый переговорный кластер, пенсии могут вырасти
Пенсии с 1 июля вырастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят
С 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой прибавок, привязанных к этому показателю. Перерасчет проведут автоматически, без обращений в отделения.
Штрафы за мусор: для граждан — до 15,3 тысяч, для чиновников — до 51 тысяч гривен
В Украине планируют существенно усилить ответственность, а именно штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды. Соответствующие законопроекты № 15325 и № 15327 уже зарегистрированы в Верховной Раде.
Пенсии по 3 млн грн в год: названы депутаты и судьи с наибольшими выплатами
913 действующих депутатов и судей получают пенсии в Украине. Это 14% от общего числа должностных лиц, подавших декларации за 2025 год. Наибольшую пенсию среди депутатов задекларировал Василий Нимченко — 2,3 млн грн в год, тогда как рекорд среди судей принадлежит Виктору Школярову почти из 3 млн грн.
НБУ резко увеличил продажу валюты: интервенции достигли максимума с конца марта
Нацбанк на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $388,4 млн, или на 50,7% — до $1 млрд 154,9 млн, что стало самым недельным объемом интервенций с конца марта.
Вступление Украины в ЕС: открыт первый и важнейший переговорный кластер
15 июня 2026 г. в Люксембурге во время второй Межправительственной конференции между Украиной и Европейским Союзом официально открыли переговорный Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Украина также официально приняла бенчмарки (условия), определенные Европейским Союзом для дальнейшего продвижения переговоров.
Государство выплатит пенсионерам сразу 10 пенсий: кто имеет право на такую выплату
Украинцы после ухода на пенсию могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на значительную единовременную помощь. Ее размер составляет десять месячных пенсий, но получить деньги смогут не все.
Курс доллара свыше 51 грн и рост «минималки: что предусматривает Бюджетная декларация на 2027−2029 годы
Камбин представил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, в которой заложены два сценария развития событий — в зависимости от хода войны.
Половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже из-за острого дефицита кадров
Украина нуждается около 4,5 млн дополнительных работников. Но бизнес не торопится искать их за границей. По данным опроса Европейской бизнес ассоциации, 45% компаний не планируют нанимать трудовых мигрантов вообще, еще 41% допускают такую возможность только теоретически. Активно работают в этом направлении только 12% респондентов, а реальный опыт у 2%
Уорш начал с паузы: ФРС снова оставила ставку без изменений
Федеральная резервная система США по итогам заседания 16−17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%. Но есть нюансы.
Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Дом в селе»
Утверждены правила и условия программы «Дома в селе» для ВПЛ. Правительство приняло порядок реализации двухлетнего экспериментального проекта по обеспечению переселенцев жильем в сельской местности.
Украинцы массово забирают валюту из банков: что показала статистика за май
Средства населения на счетах и депозитах в банках выросли до очередного исторического максимума — 1,479 трлн грн. В то же время, темпы прироста заметно замедлились: в мае объем средств увеличился лишь на 0,1%, а годовые темпы роста снизились до 16,9%.
Объемы кэша у населения установили новый рекорд: эксперт объяснил, откуда столько денег
Объем наличных денег на руках населения (денежный агрегат М0) в Украине по итогам мая превысил 911,9 миллиарда гривен, что стало новым историческим рекордом.
Выплата 3 000 евро: кто в Украине сможет получить репарации
Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплаты неотложных репараций гражданам, пострадавшим от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Решение правительства предусматривает предоставление пострадавшим лицам единовременной денежной помощи в размере 3 000 евро.
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