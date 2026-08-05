Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила обращение в Украине ценных бумаг еще пяти иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF), зарегистрированных в Германии и Ирландии. Это позволит лицензированным украинским торговцам ценными бумагами предлагать инвесторам новые инструменты для долгосрочного инвестирования, сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Украинские инвесторы получили доступ к еще пяти иностранным ETF
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Какие возможности получат инвесторы
Как сообщили в НКЦБФР, решение создает правовые основания для украинских депозитарных учреждений и торговцев ценными бумагами учитывать эти ETF в депозитарной системе и предлагать их своим клиентам в соответствии с требованиями законодательства.
Заявления о допуске всех пяти фондов подало ЧАО «Альтера Финанс», имеющее лицензию Комиссии на осуществление депозитарной деятельности.
Пока ни один из этих ETF еще не учитывается в системе Центрального депозитария ценных бумаг Украины. В то же время, они могут храниться на счете Национального депозитария Украины, открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.
Допущенные фонды отвечают европейским стандартам.
Все пять инвестиционных фондов относятся к категории UCITS ETF, действующей по единым правилам Европейского Союза.
Такие фонды обладают рядом механизмов защиты инвесторов. В частности, они ограничивают концентрацию вложений у одного эмитента, обеспечивают возможность продать инвестицию в любой момент, а их активы хранятся в независимом банке-депозитарии.
В Комиссии также отметили, что ни один из пяти эмитентов не находится под украинскими санкциями.
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В НКЦБФР подчеркнули, что инвестирование в ETF не гарантирует получение прибыли, поскольку доходность зависит от ситуации на финансовых рынках.
Инвесторы покупают и продают паи фондов через брокеров на фондовых биржах, а на конечный финансовый результат влияют как рыночные колебания, так и комиссии брокера и самого фонда.
Шаг к интеграции с европейским рынком капитала
В Комиссии отмечают, что расширение перечня допущенных к обращению иностранных ценных бумаг дает украинским инвесторам доступ к более диверсифицированным инструментам для долгосрочных вложений.
В НКЦБФР считают, что это также является очередным шагом к интеграции украинского рынка капитала с европейской финансовой инфраструктурой.
Что такое ETF
ETF (Exchange-Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, объединяющий различные активы (акции, облигации, драгоценные металлы
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