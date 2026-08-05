Украинские инвесторы получили доступ к еще пяти иностранным ETF

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила обращение в Украине ценных бумаг еще пяти иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF), зарегистрированных в Германии и Ирландии. Это позволит лицензированным украинским торговцам ценными бумагами предлагать инвесторам новые инструменты для долгосрочного инвестирования, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

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Какие возможности получат инвесторы

Как сообщили в НКЦБФР, решение создает правовые основания для украинских депозитарных учреждений и торговцев ценными бумагами учитывать эти ETF в депозитарной системе и предлагать их своим клиентам в соответствии с требованиями законодательства.

Заявления о допуске всех пяти фондов подало ЧАО «Альтера Финанс», имеющее лицензию Комиссии на осуществление депозитарной деятельности.

Пока ни один из этих ETF еще не учитывается в системе Центрального депозитария ценных бумаг Украины. В то же время, они могут храниться на счете Национального депозитария Украины, открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

Допущенные фонды отвечают европейским стандартам.

Все пять инвестиционных фондов относятся к категории UCITS ETF, действующей по единым правилам Европейского Союза.

Такие фонды обладают рядом механизмов защиты инвесторов. В частности, они ограничивают концентрацию вложений у одного эмитента, обеспечивают возможность продать инвестицию в любой момент, а их активы хранятся в независимом банке-депозитарии.

В Комиссии также отметили, что ни один из пяти эмитентов не находится под украинскими санкциями.

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В НКЦБФР подчеркнули, что инвестирование в ETF не гарантирует получение прибыли, поскольку доходность зависит от ситуации на финансовых рынках.

Инвесторы покупают и продают паи фондов через брокеров на фондовых биржах, а на конечный финансовый результат влияют как рыночные колебания, так и комиссии брокера и самого фонда.

Шаг к интеграции с европейским рынком капитала

В Комиссии отмечают, что расширение перечня допущенных к обращению иностранных ценных бумаг дает украинским инвесторам доступ к более диверсифицированным инструментам для долгосрочных вложений.

В НКЦБФР считают, что это также является очередным шагом к интеграции украинского рынка капитала с европейской финансовой инфраструктурой.

Что такое ETF