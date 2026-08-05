Доллар подешевел, евро подорожал: курс НБУ на 6 августа

Национальный банк Украины установил на 6 августа 2026 официальный курс гривны на уровне 44,68 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

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На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 44,68 грн, что на 6 копеек меньше, чем в среду (44,74 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 51,62 грн, что на 9 копеек больше, чем в среду (51,53 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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