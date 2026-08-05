С начала 2026 года правительство Украины привлекло от размещения и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более 310 млрд грн в эквиваленте. Всего с начала полномасштабной войны этот показатель составил почти 2,34 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Правительство привлекло более 310 млрд грн от размещения ОВГЗ с начала года
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По данным депозитария НБУ, в январе-июле 2026 года от размещения ОВГЗ на аукционах правительство привлекло:
- 254,9 млрд грн;
- $452 млн;
- 696,7 млн евро.
В гривневом эквиваленте это составляет более 310 млрд грн.
За этот же период на погашение внутренних государственных облигаций было направлено 198,9 млрд грн, $650 млн и 557,8 млн евро.
В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 июля 2026 года Украина привлекла через первичные аукционы почти 2,337 трлн грн в эквиваленте: 1,737 трлн грн, $11,24 млрд и 3,94 млрд евро, а на погашение ОВГЗ направила около 1 грн, $12,15 млрд. и 3,48 млрд. евро.
Максимальная доходность ОВГЗ
Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в июле, составила 16,49% годовых в гривне и 3,20% годовых в евро. ОВГЗ, номинированные в долларах США, в июле не размещались.
По состоянию на 3 августа 2026 г. общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил 1176,1 млрд грн в эквиваленте.
Структура портфеля по валютам выпуска:
- 1,092 трлн грн;
- $1,09 млрд;
- 692,5 млн евро.
Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составил 159,3 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:
- 98,99 млрд грн;
- $1,12 млрд;
- 203,9 млн евро.
Общий портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 18,6 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:
- 17,4 млрд грн;
- $15 млн;
- 10 млн евро.
Военные ОВГЗ
Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.
По состоянию на 3 августа 2026 г. общий портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) составил 91 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 108,1 млрд грн в эквиваленте год назад.
Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности бизнеса по валютам выпуска:
- 67,72 млрд грн, или 26,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;
- $336 млн, или 17,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;
- 161,5 млн евро, или 19,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.
Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц по состоянию на 3 августа 2026 составил 109,1 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 73,1 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 августа 2025 года.
Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности физических лиц по валютам выпуска:
- 56,4 млрд грн, или 22,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;
- $998,2 млн, или 50,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;
- 158,3 млн. евро, или 19,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.
Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 августа 2026 года составляет 6,04 млрд грн, $13,1 млн и 10 млн евро.
Министерство финансов Украины в июле 2026 года погасило военные ОВГЗ на сумму 368,92 млн евро.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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