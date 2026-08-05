Правительство привлекло более 310 млрд грн от размещения ОВГЗ с начала года

С начала 2026 года правительство Украины привлекло от размещения и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более 310 млрд грн в эквиваленте. Всего с начала полномасштабной войны этот показатель составил почти 2,34 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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По данным депозитария НБУ, в январе-июле 2026 года от размещения ОВГЗ на аукционах правительство привлекло:

254,9 млрд грн;

$452 млн;

696,7 млн евро.

В гривневом эквиваленте это составляет более 310 млрд грн.

За этот же период на погашение внутренних государственных облигаций было направлено 198,9 млрд грн, $650 млн и 557,8 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 июля 2026 года Украина привлекла через первичные аукционы почти 2,337 трлн грн в эквиваленте: 1,737 трлн грн, $11,24 млрд и 3,94 млрд евро, а на погашение ОВГЗ направила около 1 грн, $12,15 млрд. и 3,48 млрд. евро.

Максимальная доходность ОВГЗ

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в июле, составила 16,49% годовых в гривне и 3,20% годовых в евро. ОВГЗ, номинированные в долларах США, в июле не размещались.

По состоянию на 3 августа 2026 г. общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил 1176,1 млрд грн в эквиваленте.

Структура портфеля по валютам выпуска:

1,092 трлн грн;

$1,09 млрд;

692,5 млн евро.

Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составил 159,3 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

98,99 млрд грн;

$1,12 млрд;

203,9 млн евро.

Общий портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 18,6 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

17,4 млрд грн;

$15 млн;

10 млн евро.

Военные ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

По состоянию на 3 августа 2026 г. общий портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) составил 91 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 108,1 млрд грн в эквиваленте год назад.

Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности бизнеса по валютам выпуска:

67,72 млрд грн, или 26,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;

$336 млн, или 17,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;

161,5 млн евро, или 19,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц по состоянию на 3 августа 2026 составил 109,1 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 73,1 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 августа 2025 года.

Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности физических лиц по валютам выпуска:

56,4 млрд грн, или 22,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;

$998,2 млн, или 50,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;

158,3 млн. евро, или 19,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 августа 2026 года составляет 6,04 млрд грн, $13,1 млн и 10 млн евро.

Министерство финансов Украины в июле 2026 года погасило военные ОВГЗ на сумму 368,92 млн евро.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.